Фото Парламент Венгрии утвердил закон, запрещающий мероприятия прайда

Законопроект был подан в парламент только накануне. Он был принят в ускоренном порядке, за него проголосовали 136 депутатов, 27 были против. Такой итог был ожидаем, так как правящая коалиция имеет большинство в две трети в парламенте.

Протестуя против этого законопроекта, оппозиционные депутаты зажгли в зале заседаний разноцветные дымовые шашки.

Фото: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Согласно законопроекту, организация или посещение мероприятий, нарушающих противоречивый венгерский закон о защите детей, который запрещает изображение или пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, будет считаться преступлением.

Посещение запрещенных мероприятий будет караться штрафом в размере до 200 000 венгерских форинтов (примерно 500 евро), а властям теперь будет разрешено использовать программное обеспечение для распознавания лиц для идентификации участников запрещенных мероприятий.

Фото: Boglarka Bodnar/MTI via AP

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана позиционирует себя как защитника традиционных семейных ценностей и христианской цивилизации и утверждает, что его политика направлена ​​на защиту детей. Однако закон, принятый в Венгрии в 2021 году и изначально призванный ужесточить наказания за преступления против детей, после внесения нескольких поправок подвергся критике за дискриминацию в отношении сексуальных меньшинств. Принятие этого закона вызвало резкую критику со стороны Еврокомиссии.

Организаторы Будапештского прайда резко раскритиковали новый законопроект, подчеркнув, что он не имеет ничего общего с защитой детей, а направлен на то, чтобы заставить замолчать критиков Орбана и дискриминировать сообщество ЛГБТК+.

В этом году исполняется 30 лет с момента проведения первого Будапештского прайда, который обычно проходит летом. В этом году мероприятие было запланировано на 28 июня.

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