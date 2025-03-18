Парламент Германии проголосовал за изменение Конституции, чтобы тратить на оборону больше

«Это голосование в Бундестаге имеет абсолютно решающее значение», — говорила накануне профессор Моника Шнитцер, возглавляющая Совет экономических экспертов Германии.

«После Мюнхенской конференции по безопасности, а затем ссоры между Трампом и Зеленским Европа получила тревожный сигнал. Впервые европейцы, возможно, не смогут положиться на Вашингтон. Многие после этого провели не одну бессонную ночь».

В прошлом году расходы на оборону в Германии выросли на 23,2%, что способствовало рекордному росту оборонных расходов в Европе на 11,7%.

Для изменения Конституции Германии требуется большинство в две трети голосов депутатов. В новом составе Бундестага достичь этого будет трудно: в нем будет больше депутатов от радикальных партий: Левой и особенно ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ), обе эти силы выступают против повышения расходов на оборону.

Поэтому политики-центристы решили проголосовать за изменение Конституции в прежнем составе парламента, который формально сохраняет свои полномочия до первого заседания нового Бундестага, а оно назначено на 25 марта.

В старом парламенте ХДС/ХСС, социал-демократы и «Зеленые» могли собрать две трети голосов, если бы договорились между собой.

Переговоры Мерца с «Зелеными» в пятницу продолжались 10 часов, но в итоге будущий канцлер объявил об их успехе.

Ранее «Левые» и АдГ оспаривали правомочность прошедшего заседания в Конституционном суде, но суд отклонил их жалобы.