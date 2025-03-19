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Издание: всегда ли безопасны продукты питания?

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Продукты питания. Иллюстративное фото
Продукты питания. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Издание Latvijas Avīze решила поинтересоваться ситуацией с безопасностью пищевых продуктов в Латвии, сообщает Latvijas Avīze.

Оказывается, инспекторы по безопасности пищевых продуктов становятся все более занятыми.

Продовольственно- ветеринарная служба (PVD) вынуждена направлять в Систему быстрого предупреждения ЕС все больше предупреждений о качестве продуктов, представляющих риск для здоровья.

В 2022 году таких сообщений было 92, годом позже - 100, а в прошлом году уже 166.

Как рассказала эксперт PVD Санта Ливиня, в 2024 году учреждение часто сообщало о мясе птицы и изделиях из него польского происхождения, в которых регулярно обнаруживались загрязнения, чаще всего сальмонелла.

Информация об этих случаях незамедлительно размещалась на сайте PVD и в социальных сетях, доходила и до СМИ. Ливиня обращает внимание, что зачастую после получения результатов лабораторных исследований продукция оказывается уже недоступной для продажи, поскольку истек срок ее годности.

PVD проводит лабораторные испытания не только латвийской продукции, но и товаров из других стран ЕС и третьих стран.

"Например, в прошлом году PVD получила 169 сообщений из Системы быстрого предупреждения ЕС. 17 случаев были связаны с продуктом латвийского происхождения, 152 - с продуктом другого происхождения.

Наиболее частые сообщения - о сальмонеллезе, на втором месте - о несоответствующем уровне запрещенных веществ, пищевых добавок и витаминов.

В последние годы выросло количество сообщений о возможном физическом загрязнении (стекло, пластик, металлическая стружка и т. п. инородные тела), что чаще всего связано с жалобами потребителей на конкретный продукт", - говорит Ливиня.

Руководитель Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис объяснил рост числа предупреждений более эффективной работой PVD и заявил, что в Латвии продается только безопасная продукция.

"Основная задача торговцев - максимально быстро отреагировать на предупреждение, и мы это делаем", - говорит Крузитис.

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