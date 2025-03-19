Издание: всегда ли безопасны продукты питания?

Оказывается, инспекторы по безопасности пищевых продуктов становятся все более занятыми.

Продовольственно- ветеринарная служба (PVD) вынуждена направлять в Систему быстрого предупреждения ЕС все больше предупреждений о качестве продуктов, представляющих риск для здоровья.

В 2022 году таких сообщений было 92, годом позже - 100, а в прошлом году уже 166.

Как рассказала эксперт PVD Санта Ливиня, в 2024 году учреждение часто сообщало о мясе птицы и изделиях из него польского происхождения, в которых регулярно обнаруживались загрязнения, чаще всего сальмонелла.

Информация об этих случаях незамедлительно размещалась на сайте PVD и в социальных сетях, доходила и до СМИ. Ливиня обращает внимание, что зачастую после получения результатов лабораторных исследований продукция оказывается уже недоступной для продажи, поскольку истек срок ее годности.

PVD проводит лабораторные испытания не только латвийской продукции, но и товаров из других стран ЕС и третьих стран.