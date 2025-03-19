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Видео На пляже под Клайпедой обнаружена часть российской ракеты

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На пляже под Клайпедой обнаружена часть российской ракеты
На пляже под Клайпедой обнаружена часть российской ракеты Фото: Klaipēdas pludmales administrācija

Во вторник на пляже в Клайпеде была обнаружена часть российской ракеты, которая, предположительно, упала в море во время военных учений и теперь была выброшена на берег. Об этом в среду, 19 марта, сообщили Вооруженные силы Литвы.

Эта часть ракеты предназначена для обеспечения начального ускорения и стабилизации полета сразу после запуска.

По предварительным данным, это была зенитная ракета ближнего радиуса действия, запущенная с российского военного корабля во время учений в Балтийском море, сообщили в армии.

Поскольку районы стрельб находятся вблизи территориальных вод Литвы и ее экономической зоны, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что после запуска часть ракеты упала в море и, хоть это и бывает редко, теперь была выброшена на берег, пояснили в армии.

Сообщение о подозрительном предмете на пляже в Мелнраге, к северу от Клайпеды, поступило в полицию во вторник в 18:00. На место прибыли военно-морские силы Литвы, установили, что обломок ракеты не представляет опасности, и увезли его.

Фото статьи
Фото: Klaipēdas pludmales administrācija

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