Во вторник на пляже в Клайпеде была обнаружена часть российской ракеты, которая, предположительно, упала в море во время военных учений и теперь была выброшена на берег. Об этом в среду, 19 марта, сообщили Вооруженные силы Литвы.
Видео ⟩ На пляже под Клайпедой обнаружена часть российской ракеты
Эта часть ракеты предназначена для обеспечения начального ускорения и стабилизации полета сразу после запуска.
По предварительным данным, это была зенитная ракета ближнего радиуса действия, запущенная с российского военного корабля во время учений в Балтийском море, сообщили в армии.
Поскольку районы стрельб находятся вблизи территориальных вод Литвы и ее экономической зоны, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что после запуска часть ракеты упала в море и, хоть это и бывает редко, теперь была выброшена на берег, пояснили в армии.
Сообщение о подозрительном предмете на пляже в Мелнраге, к северу от Клайпеды, поступило в полицию во вторник в 18:00. На место прибыли военно-морские силы Литвы, установили, что обломок ракеты не представляет опасности, и увезли его.
❌ BREAKING ❌— Solar System Nomad (@reply4future) March 18, 2025
Few minutes ago a Russian military missile has just been washed up on the shore by the waves in Lithuania Klaipeda. pic.twitter.com/pIp1GrqjAa
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