Видео На пляже под Клайпедой обнаружена часть российской ракеты

Эта часть ракеты предназначена для обеспечения начального ускорения и стабилизации полета сразу после запуска.

По предварительным данным, это была зенитная ракета ближнего радиуса действия, запущенная с российского военного корабля во время учений в Балтийском море, сообщили в армии.

Поскольку районы стрельб находятся вблизи территориальных вод Литвы и ее экономической зоны, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что после запуска часть ракеты упала в море и, хоть это и бывает редко, теперь была выброшена на берег, пояснили в армии.

Сообщение о подозрительном предмете на пляже в Мелнраге, к северу от Клайпеды, поступило в полицию во вторник в 18:00. На место прибыли военно-морские силы Литвы, установили, что обломок ракеты не представляет опасности, и увезли его.

Фото: Klaipēdas pludmales administrācija

❌ BREAKING ❌



Few minutes ago a Russian military missile has just been washed up on the shore by the waves in Lithuania Klaipeda. pic.twitter.com/pIp1GrqjAa — Solar System Nomad (@reply4future) March 18, 2025

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