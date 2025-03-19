Борис Писториус раскритиковал президента РФ за продолжающиеся атаки на гражданскую инфраструктуру Украины после обещаний остановить атаки на энергетические объекты страны.
Борис Писториус о переговорах об Украине: Путин ведет игру
На фоне новых атак России на гражданскую инфраструктуру Украины министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) раскритиковал президента РФ Владимира Путина. "Путин ведет здесь игру, - заявил он в эфире общественно-правового телеканала ZDF утром в среду, 19 марта. - Я уверен, что американский президент долго не будет на это смотреть".
Заявление российского президента о готовности Москвы прекратить на 30 дней атаки на энергетическую инфраструктуру Украины глава германского Минобороны расценил как "совершенно бесполезные". "По сути, это ничто, поскольку это означает согласие не атаковать именно ту инфраструктуру, которая в Украине лучше всего защищена", - пояснил Писториус. При этом оказалось, что нападения на гражданскую инфраструктуру "в первую ночь после этого якобы показательного, великолепного разговора по телефону (между президентами США и РФ - Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. - Ред.) не ослабли", - констатировал министр.
Телефонный разговор Трампа и Путина
18 марта глава американского государства Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор - второй подтвержденный с момента начала нынешнего президентского срока Трампа, - в котором обсудили возможности для установления перемирия в войне, развязанной Россией против Украины.
Глава Белого дома после телефонного разговора с Владимиром Путиным написал в своей соцсети Truth Social: "Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном счете, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной".
Писториус о требованиях Москвы
В свою очередь Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней и, как сообщил Кремль, дал соответствующую команду российским войскам.
При этом президент РФ, как передает агентство ТАСС, обозначил "ряд существенных моментов": речь может идти, в частности, об обеспечении действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения украинской армии. Таким образом, объявления о готовности Кремля к 30-дневному перемирию с Киевом не последовало.
Комментируя требования российской стороны, глава Минобороны ФРГ Писториус подчеркнул: "Это нельзя принять". "Или оно есть, это прекращение огня, но тогда с обеих сторон. Но тогда нужно, чтобы обе стороны могли подготовиться к нарушению режима прекращения огня", - подчеркнул он.
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