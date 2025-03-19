Борис Писториус о переговорах об Украине: Путин ведет игру

Глава Белого дома после телефонного разговора с Владимиром Путиным написал в своей соцсети Truth Social: "Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном счете, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной".

Писториус о требованиях Москвы

В свою очередь Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней и, как сообщил Кремль, дал соответствующую команду российским войскам.

При этом президент РФ, как передает агентство ТАСС, обозначил "ряд существенных моментов": речь может идти, в частности, об обеспечении действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения украинской армии. Таким образом, объявления о готовности Кремля к 30-дневному перемирию с Киевом не последовало.

Комментируя требования российской стороны, глава Минобороны ФРГ Писториус подчеркнул: "Это нельзя принять". "Или оно есть, это прекращение огня, но тогда с обеих сторон. Но тогда нужно, чтобы обе стороны могли подготовиться к нарушению режима прекращения огня", - подчеркнул он.

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