Президент высказался про частичное закрытие пограничных пунктов и выход из Оттавской конвенции

По его словам, в среду Совет по национальной безопасности, в котором есть и представители Сейма, обсудит, как Латвия продвигается в вопросе выхода из Оттавской конвенции.

Президент добавил, что Латвия находится в контакте с региональными партнерами и считает, что это будет достаточно хороший и скоординированный процесс.

Как сообщалось, со среды пункты пересечения границы Латвии с Россией и Беларусью "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" можно будет пересечь только на автомобиле, постановило правительство.

МВД получило предложение от Государственной пограничной охраны о частичном закрытии этих пунктов, чтобы их нельзя было пересечь пешком или на велосипеде.

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Сроки введения ограничений в распоряжении не указаны.

В примечании к проекту говорится, что частичное закрытие пунктов пропуска необходимо в связи с текущей геополитической ситуацией в контексте военных действий России в Украине. Министерство подчеркивает необходимость усиления системы пограничной безопасности и улучшения организации пограничного контроля в этих пунктах пропуска.