Выход Латвии из Оттавской конвенции и частичное закрытие трех пунктов пересечения границы с Россией и Беларусью оправданы и своевременны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.
Президент высказался про частичное закрытие пограничных пунктов и выход из Оттавской конвенции
По его словам, в среду Совет по национальной безопасности, в котором есть и представители Сейма, обсудит, как Латвия продвигается в вопросе выхода из Оттавской конвенции.
Президент добавил, что Латвия находится в контакте с региональными партнерами и считает, что это будет достаточно хороший и скоординированный процесс.
Как сообщалось, со среды пункты пересечения границы Латвии с Россией и Беларусью "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" можно будет пересечь только на автомобиле, постановило правительство.
МВД получило предложение от Государственной пограничной охраны о частичном закрытии этих пунктов, чтобы их нельзя было пересечь пешком или на велосипеде.
Сроки введения ограничений в распоряжении не указаны.
В примечании к проекту говорится, что частичное закрытие пунктов пропуска необходимо в связи с текущей геополитической ситуацией в контексте военных действий России в Украине. Министерство подчеркивает необходимость усиления системы пограничной безопасности и улучшения организации пограничного контроля в этих пунктах пропуска.
"Война, развязанная Россией и открыто поддерживаемая Беларусью против Украины, должна рассматриваться как фактор риска и возможная мотивация для России и Беларуси продолжать свои усилия по дестабилизации ситуации на латвийской границе", - заявляет МВД, ссылаясь на опыт Финляндии, где за короткий срок был выявлен рост числа лиц, незаконно пытающихся пересечь финско-российскую границу на велосипедах и скутерах. Теперь пересечение финско-российской границы пешком запрещено.
В октябре 2023 года Латвия уже приостановила работу пограничных пунктов "Виентули" и "Педедзе", а в феврале 2024 года было принято решение не возобновлять работу пункта "Силене" на латвийско-белорусской границе. Такое решение было принято, чтобы уменьшить угрозу нелегальной миграции в Латвию.
Во вторник, 18 марта, правительство также приняло решение начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.
Министерство иностранных дел подготовит соответствующий законопроект к следующему заседанию Кабинета министров, которое запланировано на 25 марта. После этого его должен будет рассмотреть Сейм, который и примет окончательное решение.
На пресс-конференции Силиня заявила, что министр обороны провел консультации с несколькими странами европейского региона, которые образуют общую линию обороны, а именно с Польшей, Литвой и Эстонией. Премьер-министр подтвердила, что страны поддерживают дистанционную связь с Финляндией. Она также отметила, что Латвия не будет первой и не последней страной, которая выйдет из Оттавской конвенции.
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