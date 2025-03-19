Гражданин Латвии получил несколько лет тюрьмы за незаконное участие в войне в Украине

Тарабанов признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей 77.1 Уголовного закона - за противоправное участие в вооруженном конфликте.

Он был признан невиновным по предъявленному против него обвинению по статье 79.5 Уголовного закона - о путешествии с целью терроризма.

Приговор не вступил в силу, и его можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

Ранее сообщалось, что мужчину обвинили в попытке противоправного участия в вооруженном конфликте и путешествии с целью терроризма. Сейчас он арестован.

Как отмечает обвинение, в январе 2022 года Тарабанов от неустановленного точно в рамках уголовного процесса лица "Александра" получил задание осуществить в Украине диверсию - поджог. После этого мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать упомянутое.

Дело до передачи для уголовного преследования расследовала Служба государственной безопасности (VDD).

Как уже сообщалось, в настоящее время в производстве VDD находится еще одно уголовное дело по факту незаконного участия в войне в Украине. Данное уголовное дело было возбуждено после вторжения России в Украину в феврале 2022 года в отношении гражданина Латвии, служившего в Национальных вооруженных силах 15 лет назад. Причиной его увольнения стало дисциплинарное взыскание за самовольное отсутствие. На данный момент нет информации о том, что латвийским правоохранительным органам удалось его задержать.

VDD проверяет информацию о возможном незаконном участии еще нескольких лиц в войне в Украине на стороне вооруженных сил России.

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