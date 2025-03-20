Разведданные о ситуации с украинскими войсками в Курской области были переданы Белому дому на прошлой неделе.

14 марта Трамп заявил, что тысячи украинских военных находятся "в полном окружении российских военных и в очень плохом и уязвимом положении".

Он призвал российского диктатора Владимира Путина сохранить их жизни, чтобы избежать ужасной бойни. Путин, в свою очередь, ответил, что Россия готова это сделать.

Генеральный штаб ВСУ вскоре после этого опроверг сообщения о якобы окружении украинских военных в Курской области, подчеркнув, что это не соответствует действительности.

Несмотря на данные украинской и американской разведки, 19 марта в интервью телеканалу Fox News Трамп снова заявил о якобы имевшем место окружении украинских войск в Курской области.

"У России есть преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 [украинских] солдат. Они серьезно окружены, и это нехорошо", - заявил Трамп.

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