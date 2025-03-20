Видео Женщину сбили на пешеходном переходе. Жители опасаются за свою безопасность

Сегодня, 20 марта, после полудня водители, проезжавшие через Сауриеши, вынуждены были стоять в почти километровой пробке - полосу движения в сторону Риги перекрыли машины полиции и скорой помощи. Объезжая место происшествия, можно было увидеть страшную картину.

Автомобиль марки Volkswagen с огромной трещиной на лобовом стекле, а всего в нескольких десятках сантиметров - тело женщины, которая погибла в столкновении с машиной.

Местные жители в ярости и возмущены тем, насколько опасен этот пешеходный переход.

Это далеко не первый случай, когда программа сообщает об этом участке дороги. Почти два года назад мотоциклист сбил здесь велосипедиста. Несколько месяцев назад 16-летняя девушка с собакой также была сбита на этом переходе. Оба случая закончились травмами. Были и другие, менее серьезные инциденты.

Житель Сауриеши Гунтарс, отец нескольких детей, обеспокоен безопасностью и возмущен безответственностью водителей.