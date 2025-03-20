Трагический случай произошел в Сауриеши - женщину сбил автомобиль на пешеходном переходе. Оперативным службам не удалось спасти ее жизнь, и это не первый инцидент на этом печально известном переходе. Как местные жители оценивают опасность этого участка дороги? Рассказывает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Женщину сбили на пешеходном переходе. Жители опасаются за свою безопасность
Сегодня, 20 марта, после полудня водители, проезжавшие через Сауриеши, вынуждены были стоять в почти километровой пробке - полосу движения в сторону Риги перекрыли машины полиции и скорой помощи. Объезжая место происшествия, можно было увидеть страшную картину.
Автомобиль марки Volkswagen с огромной трещиной на лобовом стекле, а всего в нескольких десятках сантиметров - тело женщины, которая погибла в столкновении с машиной.
Местные жители в ярости и возмущены тем, насколько опасен этот пешеходный переход.
Это далеко не первый случай, когда программа сообщает об этом участке дороги. Почти два года назад мотоциклист сбил здесь велосипедиста. Несколько месяцев назад 16-летняя девушка с собакой также была сбита на этом переходе. Оба случая закончились травмами. Были и другие, менее серьезные инциденты.
Житель Сауриеши Гунтарс, отец нескольких детей, обеспокоен безопасностью и возмущен безответственностью водителей.
"У меня несколько детей, и я постоянно говорю им, что на этом переходе нужно быть особенно осторожными. Если бы вы постояли у дороги 15 минут, то увидели бы 10–20 машин, водители которых даже не смотрят и просто едут дальше. Они ведут себя как полные кретины. То, как здесь гоняют, - это ужас!" - сказал Гунтарс.
Гунтарс учил своего старшего сына, что при переходе через этот опасный участок сначала нужно поставить ногу на дорогу, показывая водителям, что они должны остановиться. Мальчик решил провести эксперимент и позже поделился результатами с отцом.
"Он пришел домой и сказал: "Они все начали мне сигналить!" Но водители на пешеходном переходе не должны сигналить - они должны останавливаться", - добавил мужчина.
Пешеходный переход освещается в ночное время, а рядом установлен мигающий предупреждающий сигнал. Однако, по мнению местных жителей, этого совершенно недостаточно.
"Здесь небезопасно. Я живу тут всю жизнь, и уже давно пора было установить светофор", - говорит житель Сауриеши Руслан. Такое же мнение высказывают и другие местные жители.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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