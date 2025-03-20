Нет ясности по поводу внедрения "Программы в школе"

Мелбарде согласна с необходимостью реформы ввиду демографических тенденций в ближайшие 15 лет. При этом из сказанного ею журналистам в четверг следует, что ясность по внедрению "Программы в школе" ожидается на месяц позже.

"Пока не ясна архитектура всего бюджета будущего года, сейчас очень сложно давать какие-то обещания", - сказала политик. Она упомянула оборонную отрасль: там нет ясности, какое дополнительное финансирование удастся привлечь из средств вне госбюджета.

На вопрос, поддерживает ли она предложение министра финансов о постепенном введении реформы, Мелбарде ответила, что сейчас нельзя исключать ни одного сценария.

"С нашей точки зрения, лучшее, что могло бы произойти для латвийского образования, это запуск новой модели с 1 сентября. Но мы прекрасно понимаем, что вероятность этого низка", - отметила она.

В то же время, по словам политика, нельзя откладывать реформу финансирования школ, и несколько вопросов, например, нехватку персонала, можно было бы решать отдельно.

На следующей неделе Мелбарде встретится с Силиней и представит несколько сценариев внедрения реформы.

Только после того, как будет достигнута концептуальная договоренность об источнике финансирования, можно будет утвердить нормативное регулирование по новой модели финансирования, постановило правительство в конце прошлого года. Это также позволило бы МОН ввести реформу с 1 сентября.

Новая модель предусматривает, что государственное финансирование на целевые дотации педагогов в полном объеме будут получать самоуправления с сетью школ, которая приведена в порядок в соответствии с предложенными МОН критериями по количеству учеников.

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