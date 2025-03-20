"Я положительно оцениваю заявление президента Трампа о том, что США стремятся найти дополнительные средства противовоздушной обороны для Украины", - сказала Каллас журналистам по прибытии на переговоры лидеров ЕС в Брюсселе.

"Это крайне важно", - подчеркнула она, призвав страны ЕС поддержать запрос Украины о предоставлении двух миллионов боеприпасов на сумму пять миллиардов евро после того, как более широкий план, включавший системы ПВО и ракеты, был сокращен.

Трамп выразил готовность помочь с противовоздушной обороной в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским в среду, 18 марта. Украинский лидер запросил помощь, в частности, в поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

На данный момент Украина располагает семью американскими системами ПВО Patriot, поставленными США, Германией и Румынией.

По словам официальных лиц, эта система - единственная, находящаяся в распоряжении Киева, способная сбивать российские баллистические ракеты.

Кроме того, Украина получила две европейские системы SAMP/T, произведенные в Италии и Франции, предназначенные для уничтожения ракет на большой высоте.

Украина также располагает другими схожими системами и получила дополнительные средства ПВО ближнего радиуса действия.

Киев может рассчитывать и на истребители для перехвата ракет. Европейские союзники уже передали Украине самолеты F-16 и Mirage 2000-5.

Дополнительные системы Patriot теоретически могут быть доступны в других странах Европы, однако правительства этих стран не спешат от них отказываться, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!