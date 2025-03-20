Сухо и солнечно: синоптики о погоде на выходные

Под влиянием антициклона в предстоящие выходные будет по-весеннему тепло: ожидается преимущественно солнечная погода без существенных осадков, воздух днем будет достаточно теплым.

На следующей неделе температура воздуха сохранится примерно такой же, однако солнце чаще будет скрываться за облаками и в отдельные дни пройдут дожди.

В конце рабочей недели солнце будет чередоваться с облаками, а уже в субботу утром небо преимущественно прояснится. Погода сохранится сухой, без существенных осадков. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, который в выходные дни сменится восточным.

Ночью на большей части Латвии температура воздуха по-прежнему будет опускаться ниже нуля: столбики термометров могут колебаться у отметок от 0 до -5 градусов, теплее будет местами на побережье. Днем на большей части страны воздух будет прогреваться до +7...+12 градусов, лишь местами на побережье Рижского залива столбики термометров не поднимутся выше отметки +4...+7 градусов.

В первой половине новой недели к Латвии с севера приблизится обширный циклон, под влиянием которого в небе появится больше облаков, которые принесут осадки, усилится и ветер.

Под влиянием облачности ночью минусы ожидаются лишь местами, а днем по-прежнему будет по-весеннему тепло, на части территории столбики термометров превысят отметку +10 градусов. Во второй половине недели сохранится похожая погода.

Галерея: Погода в Латвии

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