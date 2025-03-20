Житель сообщил о том, что водитель микроавтобуса распивал спиртное на остановке

19 марта около 14:40 в Государственную полицию поступило сообщение от очевидца, который видел, как водитель междугороднего автобуса на остановке в Павилосте выпил пиво, после чего сел в автобус и отправился в направлении Лиепаи.

Сотрудники Государственной полиции остановили транспортное средство и установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией 0,204 промилле.

Согласно Закону о дорожном движении, запрещено управлять транспортным средством, если выполнено одно из следующих условий: для водителей, управляющих транспортными средствами категорий D1, D, D1E, DE, TRAM и TROL, допустимый уровень алкоголя в крови не должен превышать 0,2 промилле.

После контакта с компанией-перевозчиком был найден другой водитель, который прибыл на место происшествия и завершил маршрут микроавтобуса, поскольку в транспортном средстве находились два пассажира. Пассажиры утверждали, что сели в междугородний общественный транспорт позже и не видели употребления алкоголя.

В отношении водителя в Государственной полиции начат административный процесс за управление транспортным средством в случае, если проверка выдыхаемого воздуха или анализ крови выявляет концентрацию алкоголя, превышающую 0,2 промилле, но не превышающую 0,5 промилле. Согласно Закону о дорожном движении, за такое административное нарушение предусматривается штраф в размере от 210 до 430 евро, а также лишение водительских прав на шесть месяцев.

Государственная полиция выражает благодарность жителю, который сообщил о нарушении! Полиция вновь напоминает, что вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения недопустимо и серьезно угрожает не только жизни водителя, но и безопасности окружающих участников дорожного движения, которых ждут дома! Если у жителей есть информация о людях, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, призываем незамедлительно сообщить об этом в Государственную полицию, позвонив по телефону 112.

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