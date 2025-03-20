Главное за 20 марта Нюанс про возврат налогов, новые ограничения от Рижской думы и спор в Сейме об украинском гимне

Новости Латвии:

Подавая годовую декларацию в СГД некоторые люди забывают внести в нее расходы на благотворительность, которые, за некоторым исключением, обычно считаются оправданными. TVNET+ выяснил, можно ли "списать" денежные пожертвования церкви и как оформить имущественные пожертвования, когда, к примеру, человек привез в приют животным корм и лекарства. Отметим, что даже если декларация уже подана, ее можно откорректировать.

На заседании Сейма в четверг при обсуждении случая в Рижской средней школе №71, где учитель истории включил детям гимн Украины, разгорелся жаркий спор о том, следует ли в Латвии проявлять уважение к украинскому гимну, сообщает агентство LETA.

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В начале нового года телефонные мошенники выманили у нескольких жителей значительные суммы денег, однако в то же время полиции удалось задержать нескольких присланных мошенниками "денежных мулов", сообщает Госполиция.

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