Уходящий рабочий день был насыщен важными событиями - в Сейме разгорелся спор о гимне Украины, Рижская дума ограничила азартные игры в столице, а RUS TVNET разобрался с одним важным нюансом про возврат налога. Об этих и других новостях четверга, 20 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 20 марта ⟩ Нюанс про возврат налогов, новые ограничения от Рижской думы и спор в Сейме об украинском гимне
Новости Латвии:
Подавая годовую декларацию в СГД некоторые люди забывают внести в нее расходы на благотворительность, которые, за некоторым исключением, обычно считаются оправданными. TVNET+ выяснил, можно ли "списать" денежные пожертвования церкви и как оформить имущественные пожертвования, когда, к примеру, человек привез в приют животным корм и лекарства. Отметим, что даже если декларация уже подана, ее можно откорректировать.
На заседании Сейма в четверг при обсуждении случая в Рижской средней школе №71, где учитель истории включил детям гимн Украины, разгорелся жаркий спор о том, следует ли в Латвии проявлять уважение к украинскому гимну, сообщает агентство LETA.
В начале нового года телефонные мошенники выманили у нескольких жителей значительные суммы денег, однако в то же время полиции удалось задержать нескольких присланных мошенниками "денежных мулов", сообщает Госполиция.
В Риге впредь не будет разрешено организовывать азартные игры возле учебных заведений, на железнодорожных вокзалах, автовокзале, в аэропорту и других местах, предусматривает поддержанный в четверг комитетом Рижской думы по финансовым и административным делам проект обязательных правил об ограничениях на организацию азартных игр в столице.
Акционерное общество Pasažieru vilciens (PV) закрыло пять железнодорожных билетных касс, сообщили представители компании.
За рубежом:
В Южной Америке благодаря настойчивости матери и оперативности правоохранительных органов в последнюю минуту удалось спасти 18-летнюю девушку, которую ждала трагическая судьба в неожиданном пункте назначения путешествия – Латвии.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас изменила свою оценку целей, которые преследуют союзники, оказывая помощь Украине, сообщает Rus.Postimees.
В Китае в последние недели казнены четверо граждан Канады, несмотря на просьбы Оттавы смягчить их наказания, сообщила в среду министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет AFP.
Лидеры стран ЕС решили не конфисковывать активы РФ, замороженные в Евросоюзе. Проценты от этих средств должны идти на поддержку Украины.
С 30 апреля по 2 мая Нарвский погранпункт будет временно закрыт в связи с учениями KILP, которые проводит Идаская префектура полиции совместно с Кайтселийтом.
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