США заявили, что могут забрать украинские АЭС. Они принадлежат государству, ответил Зеленский

В среду, после телефонного звонка между Трампом и Зеленским, государственный секретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что во время этого разговора «президент Трамп также обсудил электроснабжение Украины и атомные электростанции».

«Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы быть очень полезны в управлении этими электростанциями, с их экспертными знаниями в сфере электричества и коммунальных услуг, — было также сказано в заявлении. — Американское владение этими станциями было бы наилучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры».

После таких заявлений Белого дома об украинских АЭС также спросили у министра энергетики США Криса Райта. На теоретический вопрос, возможна ли такая передача, тот ответил, что США готовы взять управление украинскими АЭС, если это поможет достичь мира.

«Мы имеем огромный технический опыт в Соединенных Штатах, чтобы управлять этими станциями. Я не думаю, что для этого нужны военные... Как нам принести мир в Украину? Как сделать так, чтобы эти боевые действия прекратились? Что нужно, чтобы обе стороны сложили оружие? Если это поможет достичь этой цели, пусть США управляют атомными электростанциями в Украине. Без проблем, мы можем это сделать», — заявил Райт в комментарии Fox News.

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