Владимир Зеленский ответил на заявления американских чиновников, которые накануне предположили, что США могли бы взять в собственность украинские атомные электростанции, чтобы обеспечить их защиту. По словам украинского президента АЭС принадлежат государству, однако Киев может рассмотреть американские инвестиции в оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию.
США заявили, что могут забрать украинские АЭС. Они принадлежат государству, ответил Зеленский
Что говорили США
Впервые об обсуждении вопроса об АЭС в контексте урегулирования российско-украинской войны в воскресенье заявил президент Дональд Трамп. За несколько дней до своего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным он сказал, что они будут «делить определенные активы», и добавил: «Будем говорить о земле, будем говорить об электростанциях».
Позже журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома Каролайн Ливитт о том, что имел в виду Трамп, и она ответила: «На границе России и Украины есть электростанция, которая была предметом обсуждения с украинцами, и мы коснемся этого во время этого звонка с Путиным». Она уточнила, что речь идет об атомной электростанции.
На самом деле оккупированная Россией Запорожская АЭС, о которой, очевидно, говорила официальный представитель Трампа, находится более чем в 250 километрах от международно признанной российской границы. Ливитт не уточнила, о чем именно шла речь, однако она могла иметь в виду границу оккупированной и подконтрольной Украине территории.
Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе, она включает шесть ядерных реакторов. Станция находится под российской оккупацией с начала марта 2022 года. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, а правый берег этой реки остается под контролем Украины.
В среду, после телефонного звонка между Трампом и Зеленским, государственный секретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что во время этого разговора «президент Трамп также обсудил электроснабжение Украины и атомные электростанции».
«Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы быть очень полезны в управлении этими электростанциями, с их экспертными знаниями в сфере электричества и коммунальных услуг, — было также сказано в заявлении. — Американское владение этими станциями было бы наилучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры».
После таких заявлений Белого дома об украинских АЭС также спросили у министра энергетики США Криса Райта. На теоретический вопрос, возможна ли такая передача, тот ответил, что США готовы взять управление украинскими АЭС, если это поможет достичь мира.
«Мы имеем огромный технический опыт в Соединенных Штатах, чтобы управлять этими станциями. Я не думаю, что для этого нужны военные... Как нам принести мир в Украину? Как сделать так, чтобы эти боевые действия прекратились? Что нужно, чтобы обе стороны сложили оружие? Если это поможет достичь этой цели, пусть США управляют атомными электростанциями в Украине. Без проблем, мы можем это сделать», — заявил Райт в комментарии Fox News.
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Как отреагировала Украина
Подобные заявления возмутили многих экспертов и политиков в Украине, которые заговорили о возможном требовании США отдать им атомную энергетику, как это раньше было с редкоземельными металлами.
Через несколько часов после сообщений из Белого дома ситуацию прокомментировал Зеленский.
В ответ на вопрос журналиста газеты Financial Times он пояснил, что в разговоре с Трампом речь шла «исключительно о станции, которая находится под временной оккупацией», то есть о ЗАЭС.
Зеленский заявил, что деоккупации станции недостаточно, а на ее восстановление нужно около 2-5 лет. «Там должна быть инфраструктура — водообеспечение, технический персонал и еще очень много шагов для того, чтобы за полтора-два с половиной года станция начала приносить деньги, электричество для людей».
На вопрос Трампа, могут ли США восстановить станцию, Зеленский ответил, что «ее можно модернизировать, вкладывать деньги». «Это можно обсуждать, но мы говорили только об одной станции», — подчеркнул президент Украины.
Днем 20 марта Зеленского еще раз спросили, может ли идти речь о передаче США всех АЭС Украины.
«Я видел в прессе месседжи, что в целом все атомные станции. Мы это не будем обсуждать. У нас работают 15 блоков, это принадлежит нашему государству. Мы присоединены к европейской энергосети. Для нас это гарантии энергобезопасности», — отрезал Зеленский.
Что нужно знать об атомной энергетике Украины
Корреспондент Украинской службы Би-би-си Виталий Червоненко:
Все атомные станции Украины принадлежат компании «Энергоатом», 100% акций которой являются государственными. Приватизация станций пока не предусмотрена и против нее выступают многие влиятельные политические силы.
В Украине сейчас функционируют три АЭС - Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская. Чернобыльская АЭС закрыта, а Запорожская оккупирована и остановлена.
Показательно, что и сейчас США в значительной степени влияют на украинскую атомную энергетику и являются ее бенефициаром.
Украина практически завершила переход на ядерное топливо американской компании Westinghouse, которое производится в Швеции.
Еще в 2023 году половина из 15 украинских энергоблоков перешла на американское топливо, а полный переход состоится вскоре, когда будут исчерпаны запасы ранее закупленного российского топлива.
Компания Westinghouse за последние годы вместе с «Энергоатомом» сумела переоборудовать блоки советского типа для использования своего топлива.
Показательно, что к 2022 году Запорожская атомная станция полностью перешла на американское топливо, но это никоим образом не остановило ее оккупацию россиянами.
С другой стороны, атомные станции Украины уже давно работали в условиях убытков с перекрестным субсидированием, поэтому трудно представить их приватизацию без полной реформы энергетического рынка Украины со значительным повышением тарифов.
Атомная энергетика является своеобразной «рабочей лошадкой», которая вытягивает систему, поставляя дешевое электричество, и позволяет работать с различными зелеными тарифами и субсидиями.
Еще до вторжения России украинские АЭС производили половину энергии, а после того, как РФ разрушила львиную долю тепловой и гидроэнергетики, роль атомных станций для функционирования энергосистемы Украины стала критической.
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