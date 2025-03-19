Видео Почему уборка труб и печей может создать серьезные трудности?

Зрительница Ласма из Пардаугавы поделилась своим опытом - после посещения трубочиста ее жилище было заполнено дымом, сделав использование системы отопления почти невозможным.

"Глаза полны дыма, легкие полны дыма, в результате ты не можешь отапливать площадь своего жилища", - говорит она.

При повторном вызове трубочиста решение найдено не было, и ей посоветовали обратиться к гончару, или мастеру печей. В ее случае это был Марис Купчс.

Купчс поясняет, что трубочисты обычно чистят только стояки, однако зачастую не чистят подножие трубы, или "ноги". Эта халатность может стать причиной пожаров, так как накопленная копоть и тлеющие частицы могут легко загореться.

В некоторых случаях трубы не чистили с момента постройки дома, что создает еще большие риски безопасности. Здесь нельзя винить ни трубочиста, ни мастера печей. Клиент не всегда знающий и полностью доверяет мастеру. В каждом случае о проделанной работе должен быть письменный документ - акт и копия сертификатов мастера. Они послужат гарантией, если случится пожар или другая беда.

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