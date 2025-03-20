Названы самые счастливые страны мира. Как дела у Латвии?

В докладе, подготовленном ООН в сотрудничестве с Институтом Гэллапа, центром исследований благополучия при Оксфордском университете и сетью устойчивого развития ООН, анализируется период с 2022 по 2024 год.

Как и в прошлом году, в десятку самых счастливых стран вошли все скандинавские государства: Дания занимает второе место, Исландия - третье, Швеция - четвертое, а Норвегия - седьмое.

На пятом месте Нидерланды, на шестом - Коста-Рика, впервые вошедшая в первую десятку, на восьмом месте - Израиль, на девятом - Люксембург, а на десятом - Мексика, также впервые вошедшая в первую десятку.

Такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Бельгия, Ирландия, Литва, Австрия, Канада, Словения и Чехия занимают с 11-го по 20-е места.

Германия поднялась с 24-го на 22-е место, а США опустились на одну позицию до 24-го места.

Латвия в списке самых счастливых стран опустилась с 46-го на 51-е место, Эстония - с 34-го на 39-е, а Литва поднялась с 19-го на 16-е.

Всего в рейтинг вошли 147 стран, и самой несчастливой страной вновь признан Афганистан.

Уровень счастья жителей стран оценивался и по субъективным критериям, таким как самовосприятие и удовлетворенность жизнью, и по таким объективным показателям, как валовой внутренний продукт на душу населения, социальная поддержка, продолжительность здоровой жизни, свобода и уровень коррупции.

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