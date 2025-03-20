В ночь на четверг, 20 марта, города Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников за все время с начала войны, заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
В результате атаки БПЛА были выбиты несколько окон в Энгельской городской клинической больнице № 1, детском саду и школе, заявил губернатор. Пострадали двое человек. Кроме того, были повреждены около 30 частных и дачных домов в нескольких поселках, рассказал Бусаргин.
По его словам, "из-за возгорания на территории аэродрома" проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту поселков. В городе Энгельс находится военная авиабаза "Энгельс-2". На ней базируются самолеты дальней авиации, взлетающие отсюда для ударов по Украине. База неоднократно становилась целью украинских обстрелов. Росавиация в течение ночи вводила ограничения на работу аэропортов Саратова и Самары.
Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на очевидцев о взрывах и возгорании на местном НПЗ, но эта информация не подтверждается другими источниками. По данным Минобороны РФ, российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 132 украинских беспилотника, в том числе 54 - над Саратовской областью.
🔥🔥🔥 As a result of strikes by Ukrainian kamikaze drones, the sound of loud explosions can still be heard at the Engels Strategic Aviation Airfield in Saratov, Russia. https://t.co/LG5K8W2Evw pic.twitter.com/hFrYdfY9B1— Visioner (@visionergeo) March 20, 2025
Переговоры о прекращении ударов по энергообъектам
18 марта президент США Дональд Трамп после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным написал в своей соцсети Truth Social, что они "договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры". Как сообщили в Кремле, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней и дал соответствующую команду российским войскам.
Украина также поддержала предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после разговора Трампа с Путиным. "Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", - заявил он.
Сообщения сторон об ударах по энергообъектам
В ту же ночь президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых атаках России на энергетические объекты. "Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины". Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну", - заявил Зеленский.
Кремль отверг обвинения в ударах по энергообъектам, заявив, что "пауза со стороны России сохраняется". В эту же ночь в краснодарском оперативном штабе сообщили, что дроны ВСУ атаковали пункт перевалки нефти в станице Кавказской в Краснодарском крае. В результате на нефтебазе начался пожар. Киев не комментировал удар.
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