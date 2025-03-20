Переговоры о прекращении ударов по энергообъектам

18 марта президент США Дональд Трамп после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным написал в своей соцсети Truth Social, что они "договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры". Как сообщили в Кремле, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней и дал соответствующую команду российским войскам.

Украина также поддержала предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после разговора Трампа с Путиным. "Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", - заявил он.

Сообщения сторон об ударах по энергообъектам

В ту же ночь президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых атаках России на энергетические объекты. "Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины". Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну", - заявил Зеленский.

Кремль отверг обвинения в ударах по энергообъектам, заявив, что "пауза со стороны России сохраняется". В эту же ночь в краснодарском оперативном штабе сообщили, что дроны ВСУ атаковали пункт перевалки нефти в станице Кавказской в Краснодарском крае. В результате на нефтебазе начался пожар. Киев не комментировал удар.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!