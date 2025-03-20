NYT: Канада ведет переговоры об участии в проекте оборонной промышленности ЕС

Должностные лица сказали, что пока конкретные договоры не обсуждались.

Кредитная программа ЕС в 150 миллиардов евро, предназначенная для финансирования совместного военного развития, предпочитает вооружение, произведенное в Европе, и 65% закупок должно быть произведено в блоке или странах-партнерах, заключивших с ней соответствующий договор. Согласно текущим договоренностям, Канада может поставлять на 35% больше, и если она подпишет дополнительное соглашение о еще более тесном участии, она может получить еще больше заказов.

Переговоры идут о том, чтобы Канаде также был обеспечен преференциальный доступ на рынок военной экипировки ЕС, который является альтернативой покупке экипировки у США.

Карни заявил во вторник, что Канада заключила контракт на радарные технологии с Австралией.

Канадская военная промышленность, сравнительно небольшая, используется для производства канадского оборудования, однако она также является регулярным подрядчиком в производстве американского военного снаряжения или его частей. Канадские заводы по всей стране производят боеприпасы, танки, самолеты, системы технологической защиты и военные корабли.

В углубленном отчете промышленности за 2022 год был сделан вывод, что примерно половина военного оснащения Канады была экспортирована, а половина хранилась внутри страны. До сих пор крупнейшим экспортным направлением были США.