Канада ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о присоединении к новому проекту блока, целью которого является расширение его военной промышленности, таким образом Канада может принять участие в производстве европейских истребителей и другого военного оборудования на своих заводах, сообщает газета The New York Times (NYT).
NYT: Канада ведет переговоры об участии в проекте оборонной промышленности ЕС
Это указывает на то, что начало сотрудничества в оборонной сфере между Канадой и ЕС, который стремится укрепить свою промышленность, чтобы уменьшить зависимость от США, будет способствовать канадским производителям военного оборудования и предоставит стране новый рынок в то время, когда ее отношения с США ухудшились.
Новый премьер-министр Канады Марк Карни на этой неделе выбрал Париж и Лондон в качестве пунктов назначения для своего первого зарубежного визита с момента вступления в должность в пятницу, назвав Канаду
"самой европейской из стран, не являющихся европейскими".
Два должностных лица, один из ЕС и один из Канады, непосредственно осведомленные о дискуссиях, но пожелавшие остаться анонимными, сказали NYT, что "сейчас ведутся подробные переговоры о включении Канады в новую оборонную инициативу Евросоюза".
Ее цель - способствовать оборонной промышленности ЕС и в конечном итоге обеспечить надежную альтернативу США, которые сейчас доминируют в обороне, отмечает издание.
Должностные лица, в частности, подчеркнули, что Канада может стать частью Европейского реестра военного производства, продав свою промышленную мощность для производства таких европейских систем, как Saab Gripen, которая является конкурентом американскому самолету F-35, производимому Lockheed Martin.
Должностные лица сказали, что пока конкретные договоры не обсуждались.
Кредитная программа ЕС в 150 миллиардов евро, предназначенная для финансирования совместного военного развития, предпочитает вооружение, произведенное в Европе, и 65% закупок должно быть произведено в блоке или странах-партнерах, заключивших с ней соответствующий договор. Согласно текущим договоренностям, Канада может поставлять на 35% больше, и если она подпишет дополнительное соглашение о еще более тесном участии, она может получить еще больше заказов.
Переговоры идут о том, чтобы Канаде также был обеспечен преференциальный доступ на рынок военной экипировки ЕС, который является альтернативой покупке экипировки у США.
Карни заявил во вторник, что Канада заключила контракт на радарные технологии с Австралией.
Канадская военная промышленность, сравнительно небольшая, используется для производства канадского оборудования, однако она также является регулярным подрядчиком в производстве американского военного снаряжения или его частей. Канадские заводы по всей стране производят боеприпасы, танки, самолеты, системы технологической защиты и военные корабли.
В углубленном отчете промышленности за 2022 год был сделан вывод, что примерно половина военного оснащения Канады была экспортирована, а половина хранилась внутри страны. До сих пор крупнейшим экспортным направлением были США.
С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом Канада все теснее сотрудничает с партнерами по другую сторону Атлантики, пытаясь разнообразить торговых партнеров и союзников по обороне, при этом отдаляясь от США.
В подготовленном ЕС документе, в котором изложены планы его оборонной инициативы, Канада однозначно упоминается, отмечает NYT.
Еврокомиссия представила европейский план перевооружения ReArm Europe». Это пакет в 800 млрд. евро, предусматривающий, что большая часть этих средств поступила бы из большей флексибильности, которую ЕС предоставляет странам-участницам в отношении фискальных правил, увеличивая расходы на оборону, пояснил еврокомиссар по экономике и продуктивности, реализации и упрощению Валдис Домбровскис.
На дополнительном уровне ЕС предусмотрен пакет займов на 150 миллиардов евро, которые страны-участницы смогут привлечь для финансирования оборонных проектов. Наряду с этим предусмотрена большая гибкость в использовании средств фондов ЕС на оборонные цели.
Еврокомиссия представила европейский план перевооружения ReArm Europe. Это пакет в 800 млрд. евро, предусматривающий, что большая часть этих средств поступила бы из большей гибкости, которую ЕС предоставляет странам-участницам в отношении фискальных правил, увеличивая расходы на оборону, пояснил еврокомиссар по экономике и продуктивности, реализации и упрощению Валдис Домбровскис.
На дополнительном уровне ЕС предусмотрен пакет займов на 150 миллиардов евро, которые страны-участницы смогут привлечь для финансирования оборонных проектов. Наряду с этим предусмотрена большая гибкость в использовании средств фондов ЕС на оборонные цели.
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