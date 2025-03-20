В Турции после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу вспыхнули протесты

Решение было принято незадолго до ареста политика; отсутствие высшего образования не позволяет ему официально выдвигаться кандидатом в президенты.

Ожидалось, что на съезде Республиканской народной партии в ближайшее воскресенье Экрема Имамоглу объявят кандидатом от оппозиции на выборах президента, которые должны пройти в 2028 году (досрочные выборы могут состояться в ноябре 2027 года).

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Акция протеста в центре Анкары Фото: Getty Images

Имамоглу является фигурантом двух расследований — его подозревают в коррупции и связях с террористическими организациями. Сообщалось, что в рамках расследования было задержано около 100 человек, в том числе политики, журналисты и бизнесмены.

После задержания Имамоглу в его соцсетях появилась заявление о том, что «воля народа не может быть подавлена запугиванием или незаконными действиями».

«Я стою непоколебимо, доверяя себя не только 16 миллионам жителей Стамбула, но и 86 миллионам граждан Турции, а также всем, кто поддерживает демократию и справедливость во всем мире», — говорилось в заявлении.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч отверг обвинения в политическом преследовании мэра и подверг критике тех, кто связывает президента Реджепа Тайипа Эрдогана с репрессиями против оппозиции и задержаниями.

По его словам, «крайне опасно и неправильно» предполагать, что это был политический шаг. В Турции никто не стоит выше закона, добавил он.

В правящей Партии справедливости и развития также отвергли обвинения в адрес Эрдогана и заявили о независимости турецкой судебной системы.

Акции протеста после задержания Имамоглу также прошли в столице Анкаре и других турецких городах. Ожидается, что в воскресенье масштабные акции протеста могут пройти по всей стране.