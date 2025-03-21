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Почему демократы спрятали голову в песок?

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Фото: PA/AFP/Scanpix, TVNET kolāža

​Со страниц газеты New York Times ветеран Демпартии, стратег Джеймс Карвилл предложил недавно своим коллегам "смелый политический маневр" в ответ на выбранную президентом США Дональдом Трампом тактику шока и трепета: "перевернуться и притвориться мертвыми". Его предложение, естественно, вызвало рев осуждения и едкие упреки со стороны демократов всего политического спектра. Но можно утверждать (особенно после беспомощной реакции этой партии на послание Трампа Конгрессу), что демократы уже послушались его совета.

Демократы проиграли президентские выборы 2024 года (уже второе поражение от Трампа) не просто из-за возраста Джо Байдена или политических решений Камалы Харрис. Гораздо важнее то, что эта партия десятилетиями отодвигалась от рабочих в сторону зажиточной прибрежной элиты.

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