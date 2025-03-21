Почему демократы спрятали голову в песок?

​Со страниц газеты New York Times ветеран Демпартии, стратег Джеймс Карвилл предложил недавно своим коллегам "смелый политический маневр" в ответ на выбранную президентом США Дональдом Трампом тактику шока и трепета: "перевернуться и притвориться мертвыми". Его предложение, естественно, вызвало рев осуждения и едкие упреки со стороны демократов всего политического спектра. Но можно утверждать (особенно после беспомощной реакции этой партии на послание Трампа Конгрессу), что демократы уже послушались его совета.