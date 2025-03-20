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Начато строительство рокадных путей на латвийско-белорусской границе

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Латвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница Фото: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Начато строительство рокадных путей вдоль озера Ричу, что является одним из завершающих этапов строительства инфраструктуры на латвийско-белорусской границе, сообщила агентству LETA член правления Valsts nekustamie īpašumi Елена Гаврилова.

Рокадные пути соединят уже построенные участки пограничной инфраструктуры и обеспечат бесперебойное передвижение пограничников, оперативное реагирование и пограничный контроль, отметила Гаврилова.

Работы будет выполнять строительный подрядчик Latvijas autoceļu uzturētājs в соответствии с заключенным с VNĪ в прошлом году договором. Строительные работы планируется завершить в течение этого года.

Работы по возведению забора протяженностью 145 км на латвийско-белорусской границе под руководством VNĪ завершились в июле прошлого года.

Представители VNĪ сообщили агентству LETA, что приблизительные затраты на работы составляют 3,2 млн евро без налога на добавленную стоимость.

В затраты включены работы по проектированию, работы по очистке территории после проведенного Latvijas valsts meži обезлесения, строительство и авторский надзор за строительством рокадных путей, в том числе в болотистой местности у озера Ричу общей протяженностью примерно 4,3 км, а также строительство лодочной пристани.

Сейчас под руководством VNĪ продолжается строительство необходимой инфраструктуры на двух последних участках, где не предусмотрено ограждение: на участке вдоль озера Ричу и на участке Даугавы, где построены и сданы в эксплуатацию шесть наблюдательных вышек и подъездных путей к ним. Еще запланировано строительство патрульной тропы длиной 16,7 км и пяти мостов, чтобы обеспечить движение пограничников через речки, ручьи и овраги.

Общая стоимость строительства забора и инфраструктуры на латвийско-белорусской границе и связанных с ним услуг и работ составляет 125,35 млн евро, в том числе 3,6 млн евро из фондов Европейского союза (ЕС) выделены на строительство вышек связи и подъездных путей.

Продолжаются и работы по возведению забора на латвийско-российской границе: сейчас построено примерно 250 км пограничного забора. Осталось построить приблизительно 28 км забора в труднодоступных зонах, что, согласно приказу Кабинета министров, произойдет до конца октября. Параллельно проводится устранение дефектов ранее построенного пограничного забора.

В укреплении восточной границы задействованы несколько организаций. В зону ответственности VNĪ входит руководство и организация строительного процесса, в том числе поиск строителей в рамках конкурса, за отчуждение необходимых земельных участков отвечает Государственное агентство обеспечения, фактическое обезлесение осуществляет Latvijas valsts meži (LVM), а Latvijas valsts Radio un televīzijas centrs (LVRTC) отвечает за внедрение технологических решений, а также ведется сотрудничество с пользователем границы и инфраструктуры - Государственной пограничной охраной и Министерством внутренних дел.

Надзор за реализацией проекта по строительству границы и инфраструктуры осуществляет комитет по надзору за устройством инфраструктуры внешней границы, в состав которого входят представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства сообщения, Министерства земледелия, Министерства умного управления и регионального развития, Государственной пограничной охраны, Государственного агентства обеспечения, LVRTC, VNĪ, LVM, Латвийского агентства геопространственной информации и Национальных вооруженных сил.

VNĪ было создано в 1996 году, его единственным владельцем является Министерство финансов.

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