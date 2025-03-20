Начато строительство рокадных путей на латвийско-белорусской границе

Рокадные пути соединят уже построенные участки пограничной инфраструктуры и обеспечат бесперебойное передвижение пограничников, оперативное реагирование и пограничный контроль, отметила Гаврилова.

Работы будет выполнять строительный подрядчик Latvijas autoceļu uzturētājs в соответствии с заключенным с VNĪ в прошлом году договором. Строительные работы планируется завершить в течение этого года.

Работы по возведению забора протяженностью 145 км на латвийско-белорусской границе под руководством VNĪ завершились в июле прошлого года.

Представители VNĪ сообщили агентству LETA, что приблизительные затраты на работы составляют 3,2 млн евро без налога на добавленную стоимость.

В затраты включены работы по проектированию, работы по очистке территории после проведенного Latvijas valsts meži обезлесения, строительство и авторский надзор за строительством рокадных путей, в том числе в болотистой местности у озера Ричу общей протяженностью примерно 4,3 км, а также строительство лодочной пристани.