Польша потратила почти 323 миллиона злотых (77,1 миллиона евро) на обеспечение Украины доступом к системе интернет-связи Starlink, заявило в четверг, 20 мартя, Министерство цифровизации Польши после онлайн-конфликта владельца Starlink Илона Маска с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Польша раскрыла, сколько потратила на обеспечение Starlink в Украине
Маск, который является соратником президента США Дональда Трампа, утверждает, что "вся линия фронта в Украине рухнула бы", если бы он отключил украинской армии доступ к Starlink.
В ответ на это Сикорский в соцсети X написал, что доступ к Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, расходуя на это около 50 миллионов долларов в год.
Be quiet, small man.— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025
You pay a tiny fraction of the cost.
And there is no substitute for Starlink.
Маск ответил на это резким сообщением: "Вы платите крошечную часть стоимости. И замены Starlink не существует". Позже эксцентричный миллиардер пообещал сохранить доступ Украины к сети Starlink.
В четверг, 20 марта, Польша опубликовала данные, согласно которым на обеспечение доступа к Starlink для Украины Варшава уже потратила почти 323 миллиона злотых.
Министерство цифровизации Польши сообщило, что эти средства были израсходованы на покупку 24 560 терминалов Starlink и оплату их ежемесячной абонентской платы.
Система спутникового интернета Starlink, разработанная компанией SpaceX, привлекла внимание всего мира, когда ее терминалы были отправлены в Украину после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Starlink стал критически важным средством связи для украинских военных.
Польша также заявила, что в этом году планирует выделить еще 20 миллионов долларов (18,4 миллиона евро) на оплату Starlink для Украины.
После спора с Сикорским Маск написал в X, что "каким бы ни было мое несогласие с украинской политикой, Starlink никогда не отключит свои терминалы".
Однако в прошлом месяце Киев объявил, что ищет альтернативу Starlink.
В марте Вашингтон более недели приостанавливал помощь Украине, а также поставку разведывательных данных. Это решение было отменено только после того, как Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но которое фактически было отвергнуто Москвой.
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