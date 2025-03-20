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Польша раскрыла, сколько потратила на обеспечение Starlink в Украине

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Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

Польша потратила почти 323 миллиона злотых (77,1 миллиона евро) на обеспечение Украины доступом к системе интернет-связи Starlink, заявило в четверг, 20 мартя, Министерство цифровизации Польши после онлайн-конфликта владельца Starlink Илона Маска с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Маск, который является соратником президента США Дональда Трампа, утверждает, что "вся линия фронта в Украине рухнула бы", если бы он отключил украинской армии доступ к Starlink.

В ответ на это Сикорский в соцсети X написал, что доступ к Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, расходуя на это около 50 миллионов долларов в год.

Маск ответил на это резким сообщением: "Вы платите крошечную часть стоимости. И замены Starlink не существует". Позже эксцентричный миллиардер пообещал сохранить доступ Украины к сети Starlink.

В четверг, 20 марта, Польша опубликовала данные, согласно которым на обеспечение доступа к Starlink для Украины Варшава уже потратила почти 323 миллиона злотых.

Министерство цифровизации Польши сообщило, что эти средства были израсходованы на покупку 24 560 терминалов Starlink и оплату их ежемесячной абонентской платы.

Система спутникового интернета Starlink, разработанная компанией SpaceX, привлекла внимание всего мира, когда ее терминалы были отправлены в Украину после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Starlink стал критически важным средством связи для украинских военных.

Польша также заявила, что в этом году планирует выделить еще 20 миллионов долларов (18,4 миллиона евро) на оплату Starlink для Украины.

После спора с Сикорским Маск написал в X, что "каким бы ни было мое несогласие с украинской политикой, Starlink никогда не отключит свои терминалы".

Однако в прошлом месяце Киев объявил, что ищет альтернативу Starlink.

В марте Вашингтон более недели приостанавливал помощь Украине, а также поставку разведывательных данных. Это решение было отменено только после того, как Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но которое фактически было отвергнуто Москвой.

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