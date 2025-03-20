Польша раскрыла, сколько потратила на обеспечение Starlink в Украине

Маск, который является соратником президента США Дональда Трампа, утверждает, что "вся линия фронта в Украине рухнула бы", если бы он отключил украинской армии доступ к Starlink.

В ответ на это Сикорский в соцсети X написал, что доступ к Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, расходуя на это около 50 миллионов долларов в год.

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Маск ответил на это резким сообщением: "Вы платите крошечную часть стоимости. И замены Starlink не существует". Позже эксцентричный миллиардер пообещал сохранить доступ Украины к сети Starlink.

В четверг, 20 марта, Польша опубликовала данные, согласно которым на обеспечение доступа к Starlink для Украины Варшава уже потратила почти 323 миллиона злотых.

Министерство цифровизации Польши сообщило, что эти средства были израсходованы на покупку 24 560 терминалов Starlink и оплату их ежемесячной абонентской платы.