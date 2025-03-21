"История, которая продолжает звучать": Лобода выпустила новую версию своего хита

Гипнотический поп-афро-хаус о неизбежности чувств стал не только первым музыкальным авторством артистки за длительное время, но и абсолютным хитом во множестве стран. "Інстинкт" до сих пор не сходит с вершины украинских топ-чартов и трендов в социальных сетях, собрав уже около 30 000 пользовательских роликов.

Особая любовь поклонников вдохновила Лободу на эксперимент - чувственная акустическая версия трека, благодаря лирическому саунд-продюсированию, открывает в песне абсолютно новые грани и смыслы.

"Это история, которая продолжает звучать, и я счастлива, что она нашла столько любви" - прокомментировала LOBODA.

Светлана Лобода на съемках клипа "Инстинкт" Фото: Пресс-фото

Визуальное сопровождение для релиза артистка с командой снимали в Киеве, а также после аншлаговых концертов Лободы на Лазурном берегу Франции. Певица продолжает свой мировой тур и после Америки, Канады, Швейцарии, Франции и Британии совсем скоро даст концерт в Черногории, Сербии, Италии, Ирландии, Испании, Польше и, конечно, Латвии.

Напомним, после оглушительного успеха в Америке и Западной Европе украинская артистка Светлана Лобода представит свое шоу в Юрмале 3 августа.



Видео: LOBODA — IНСТИНКТ (ACOUSTIC) | MOOD VIDEO

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