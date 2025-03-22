Указом от 6 марта 2025 года президент США Дональд Трамп создал резерв "цифрового золота" - биткойна. Он будет пополняться биткойнами, конфискованными федеральными правоохранительными органами. Поскольку количество биткойнов ограничено (21 миллион монет), администрация хочет, чтобы Америка стала одним из первых крупных держателей этого нового средства сбережений. Но желаемых масштабов трудно добиться лишь конфискованными биткойнами, поэтому США могут также покупать их на открытом рынке.
Трамп, биткойн и будущее доллара
Америка не в одиночестве. Во многих странах правительства задумываются о биткойнах как о резервном активе. В Бразилии конгрессмен Эрос Биондини предложил обязать центробанк накапливать биткойны до тех пор, пока они не составят 5% валютных резервов страны. Одним из крупнейших в мире держателей биткойнов стал Бутан: в Городе Осознанности Гелепху эта криптовалюта является стратегическим резервом.
Президент Сальвадора Найиб Букеле закупает биткойны в стратегический резерв, а законодатели Гонконга обсуждают идею включения биткойна в официальные резервы этого города-государства. Ходят слухи, что Китай тайно создает резерв биткойнов. А в Швейцарии начат сбор подписей под инициативой обязать Национальный банк Швейцарии (НБШ) включить в резервы биткойн, хотя президент банк Мартин Шлегель отверг эту идею, сославшись на опасения по поводу волатильности, ликвидности и безопасности криптовалюты.