Трамп, биткойн и будущее доллара

Америка не в одиночестве. Во многих странах правительства задумываются о биткойнах как о резервном активе. В Бразилии конгрессмен Эрос Биондини предложил обязать центробанк накапливать биткойны до тех пор, пока они не составят 5% валютных резервов страны. Одним из крупнейших в мире держателей биткойнов стал Бутан: в Городе Осознанности Гелепху эта криптовалюта является стратегическим резервом.