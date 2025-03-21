ООН: Россия вербует украинских детей для шпионажа и диверсий против ВСУ

Согласно информации украинской прокуратуры, в связи с участием в диверсиях были задержаны как минимум 11 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет, отмечается в документе.

По данным ООН, российские агенты находят подростков через социальные сети и подталкивают их к совершению актов саботажа - например, к поджогам украинской военной техники или повреждению железнодорожной инфраструктуры. За снятые на видео действия детям обещают денежное вознаграждение.

Управление также зафиксировало не менее 200 случаев, когда в первый год войны украинские дети были похищены и вывезены на территорию России. Однако у организации по-прежнему нет доступа к оккупированным Россией территориям, что не позволяет объективно оценить масштаб похищений несовершеннолетних.

В отчете содержится и осуждение со стороны ООН практики использования российской пропаганды в отношении украинских детей на оккупированных территориях.

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