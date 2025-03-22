В Великобритании у себя дома на 87 году жизни умер Олег Гордиевский, которого называют одним из самых известных шпионов XX века. Причины смерти не сообщаются.
Умер знаменитый перебежчик Олег Гордиевский. Он работал на КГБ и на британскую разведку
В 1970-80-х годах Гордиевский на протяжении 15 лет курировал Великобританию и Скандинавию в Первом главном управлении КГБ.
Попав в Соединенное Королевство в качестве резидента, он вскоре начал сотрудничать с британской контрразведкой МИ-6 под псевдонимом OVATION, а позднее и с британской разведкой МИ-5.
Это сотрудничество продолжалось 11 лет, пока московское руководство не заподозрило неладное и он не был отозван обратно в Россию в 1985 году.
Но летом того же года британцы сумели провести тайную операцию и вывезти Гордиевского обратно в Британию, где он продолжил консультировать западные спецслужбы.
В СССР полковник Гордиевский был заочно приговорен к расстрелу, а в современной России объявлен предателем за передачу британцам большого объема секретной информации. Бывшие сослуживцы называли его «отвратительным типом» и «талантливым подлецом».
На Западе он был оценен совсем иначе. Считается, что он помог изменить ход холодной войны, объяснив западным структурам, что на самом деле думают в СССР, и как лучше общаться с советским режимом.
В 2007 году за заслуги в обеспечении национальной безопасности Великобритании Олег Гордиевский был награжден орденом Святых Михаила и Георгия, одной из высших наград Соединенного Королевства.
По словам самого Гордиевского, стать перебежчиком его побудили события 1968 года в Чехословакии.
«Это определенно было вторжение Советского Союза и других коммунистических стран в Чехословакию , — вспоминал он в 2008 году. — Это было настолько возмутительно, что я решил — это конец, я прекращу работать на этот преступный ужасный режим».
Опасения за свою жизнь
Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, не будет преувеличением сказать, что Олег Гордиевский с большой долей вероятности предотвратил Третью мировую войну.
В 1983 году, на пике холодной войны, Гордиевский, находясь в Лондоне, предупредил британские спецслужбы о том, что руководство в Москве настолько опасается неожиданного нападения со стороны Запада, что в своей паранойе готовится нанести превентивный удар.
Приняв во внимание эту информацию, силы НАТО свернули масштабные военные учения под кодовым названием «Опытный Лучник» (Able Archer), проводившиеся на территории Западной Европы, и кризиса удалось избежать.
С 1985 года Гордиевский жил в графстве Саррей, его точный адрес тщательно скрывался, сам он нередко использовал грим, в частности, когда приходил на Русскую службу Би-би-си, чтобы дать интервью.
Однако реально опасаться за свою жизнь он вновь стал после гибели другого бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко.
«Я чувствую, что когда-нибудь они найдут способ навредить мне, да, — говорил он. — Жизнь теперь не слишком безопасна. Если они попытаются меня убить, это будет здесь, в Британии».
Олега Гордиевского не убили. Хотя в расследовании причин его смерти коронеру помогают сотрудники отдела по борьбе с терроризмом, повода для подозрений в насильственной смерти нет.
Но Гордиевский прекрасно понимал, что сегодняшняя Россия не прощает тех, кто когда-то выдал ее секреты.