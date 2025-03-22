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Умер знаменитый перебежчик Олег Гордиевский. Он работал на КГБ и на британскую разведку

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BBC
Фото статьи
Фото: Getty Images

В Великобритании у себя дома на 87 году жизни умер Олег Гордиевский, которого называют одним из самых известных шпионов XX века. Причины смерти не сообщаются.

В 1970-80-х годах Гордиевский на протяжении 15 лет курировал Великобританию и Скандинавию в Первом главном управлении КГБ.

Попав в Соединенное Королевство в качестве резидента, он вскоре начал сотрудничать с британской контрразведкой МИ-6 под псевдонимом OVATION, а позднее и с британской разведкой МИ-5.

Это сотрудничество продолжалось 11 лет, пока московское руководство не заподозрило неладное и он не был отозван обратно в Россию в 1985 году.

Но летом того же года британцы сумели провести тайную операцию и вывезти Гордиевского обратно в Британию, где он продолжил консультировать западные спецслужбы.

В СССР полковник Гордиевский был заочно приговорен к расстрелу, а в современной России объявлен предателем за передачу британцам большого объема секретной информации. Бывшие сослуживцы называли его «отвратительным типом» и «талантливым подлецом».

Фото статьи
Фото: Getty Images

На Западе он был оценен совсем иначе. Считается, что он помог изменить ход холодной войны, объяснив западным структурам, что на самом деле думают в СССР, и как лучше общаться с советским режимом.

В 2007 году за заслуги в обеспечении национальной безопасности Великобритании Олег Гордиевский был награжден орденом Святых Михаила и Георгия, одной из высших наград Соединенного Королевства.

По словам самого Гордиевского, стать перебежчиком его побудили события 1968 года в Чехословакии.

«Это определенно было вторжение Советского Союза и других коммунистических стран в Чехословакию , — вспоминал он в 2008 году. — Это было настолько возмутительно, что я решил — это конец, я прекращу работать на этот преступный ужасный режим».

Опасения за свою жизнь

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, не будет преувеличением сказать, что Олег Гордиевский с большой долей вероятности предотвратил Третью мировую войну.

В 1983 году, на пике холодной войны, Гордиевский, находясь в Лондоне, предупредил британские спецслужбы о том, что руководство в Москве настолько опасается неожиданного нападения со стороны Запада, что в своей паранойе готовится нанести превентивный удар.

Приняв во внимание эту информацию, силы НАТО свернули масштабные военные учения под кодовым названием «Опытный Лучник» (Able Archer), проводившиеся на территории Западной Европы, и кризиса удалось избежать.

С 1985 года Гордиевский жил в графстве Саррей, его точный адрес тщательно скрывался, сам он нередко использовал грим, в частности, когда приходил на Русскую службу Би-би-си, чтобы дать интервью.

Однако реально опасаться за свою жизнь он вновь стал после гибели другого бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко.

«Я чувствую, что когда-нибудь они найдут способ навредить мне, да, — говорил он. — Жизнь теперь не слишком безопасна. Если они попытаются меня убить, это будет здесь, в Британии».

Олега Гордиевского не убили. Хотя в расследовании причин его смерти коронеру помогают сотрудники отдела по борьбе с терроризмом, повода для подозрений в насильственной смерти нет.

Но Гордиевский прекрасно понимал, что сегодняшняя Россия не прощает тех, кто когда-то выдал ее секреты.

BBC
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