Умер знаменитый перебежчик Олег Гордиевский. Он работал на КГБ и на британскую разведку

В 2007 году за заслуги в обеспечении национальной безопасности Великобритании Олег Гордиевский был награжден орденом Святых Михаила и Георгия, одной из высших наград Соединенного Королевства.

По словам самого Гордиевского, стать перебежчиком его побудили события 1968 года в Чехословакии.

«Это определенно было вторжение Советского Союза и других коммунистических стран в Чехословакию , — вспоминал он в 2008 году. — Это было настолько возмутительно, что я решил — это конец, я прекращу работать на этот преступный ужасный режим».

Опасения за свою жизнь

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, не будет преувеличением сказать, что Олег Гордиевский с большой долей вероятности предотвратил Третью мировую войну.

В 1983 году, на пике холодной войны, Гордиевский, находясь в Лондоне, предупредил британские спецслужбы о том, что руководство в Москве настолько опасается неожиданного нападения со стороны Запада, что в своей паранойе готовится нанести превентивный удар.

Приняв во внимание эту информацию, силы НАТО свернули масштабные военные учения под кодовым названием «Опытный Лучник» (Able Archer), проводившиеся на территории Западной Европы, и кризиса удалось избежать.

С 1985 года Гордиевский жил в графстве Саррей, его точный адрес тщательно скрывался, сам он нередко использовал грим, в частности, когда приходил на Русскую службу Би-би-си, чтобы дать интервью.