Рижский окружной суд признал противозаконным распоряжение Рижской клинической университетской больницы им П. Страдиня (PSKUS) о ротации сотрудницы после выражения критики, сообщает агентство LETA.
Суд признал противозаконной ротацию сотрудницы больницы Страдиня после выражения критики
Также было принято решение о взыскании с PSKUS в пользу истца компенсации морального вреда в размере 2000 евро и расходов, связанных с ведением дела, в размере 1694 евро, всего 3694 евро.
С больницы в пользу государства решено также взыскать госпошлину и расходы, связанные с рассмотрением дела.
Решение еще не вступило в силу и его можно оспорить в кассационном порядке.
Ранее Рижский городской суд признал решение больницы противозаконным. Суд также постановил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 3600 евро в пользу медицинского работника и расходы на оплату помощи присяжного адвоката, связанные с решением дела. Больница обжаловала приговор.
Всего в судах рассматривалось шесть подобных дел, в которых сотрудники PSKUS подавали иски к больнице о переводе в другие отделения. По одному из дел уже вступило в законную силу решение суда об отклонении иска к PSKUS.
В начале весны 2023 года врачи обратились к руководству больницы, заявив, что Центр неотложной медицины (NMC) не укомплектован кадрами, что начинает ставить под угрозу качество работы, а также указав на другие, по их мнению, насущные проблемы. После инцидента тогдашний председатель правления PSKUS Риналдс Муциньш отдал приказ о переводе двух фельдшеров, медсестры и лечащего врача в другие отделения.
Руководство PSKUS заявило, что "решает все конфликты, используя имеющиеся в его распоряжении инструменты и возможности".
Ранее Latvijas Avīze сообщала, что сотрудники PSKUS NMC жаловались руководству больницы на проблемы на работе, однако "остались неуслышанными". "Большинство врачей, работающих на станциях, являются несертифицированными врачами - интернами и ординаторами, недостаток знаний и опыта которых, а также неконтролируемый поток пациентов затрудняют эффективное оказание помощи пациентам. Закон о медицинской помощи запрещает несертифицированным врачам работать без надзора сертифицированного врача", - так описали ситуацию в NMC в письме руководству больницы.
Врачи NMC тогда говорили о том, что принципы формирования заработной платы не до конца понятны, например, если сравнивать по отдельным отделениям, то зарплата несертифицированных медсестер была выше, чем зарплата несертифицированного врача в отделении NMC, а зарплата интерна была выше, чем зарплата сертифицированного врача неотложной помощи.
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