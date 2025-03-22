Суд признал противозаконной ротацию сотрудницы больницы Страдиня после выражения критики

Также было принято решение о взыскании с PSKUS в пользу истца компенсации морального вреда в размере 2000 евро и расходов, связанных с ведением дела, в размере 1694 евро, всего 3694 евро.

С больницы в пользу государства решено также взыскать госпошлину и расходы, связанные с рассмотрением дела.

Решение еще не вступило в силу и его можно оспорить в кассационном порядке.

Ранее Рижский городской суд признал решение больницы противозаконным. Суд также постановил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 3600 евро в пользу медицинского работника и расходы на оплату помощи присяжного адвоката, связанные с решением дела. Больница обжаловала приговор.

Всего в судах рассматривалось шесть подобных дел, в которых сотрудники PSKUS подавали иски к больнице о переводе в другие отделения. По одному из дел уже вступило в законную силу решение суда об отклонении иска к PSKUS.