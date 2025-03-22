Сб, 22.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Россия нанесла воздушный удар по Запорожью: погибли по меньшей мере три человека

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Спасательные работы в Запорожье, 21 марта 2024 года.
Спасательные работы в Запорожье, 21 марта 2024 года. Фото: Kateryna Klochko/AP

Российская армия в пятницу вечером нанесла авиаудар по украинскому городу Запорожье, в результате чего погибли три человека и 12 получили ранения, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет UNN.

Среди погибших - 14-летняя девочка, а среди пострадавших - девятимесячный младенец.

В ночь на субботу были завершены поисковые и спасательные работы, в которых принимали участие 63 спасателя.

По словам спасателей, число пострадавших уточняется.

Воздушные удары привели к пожарам в нескольких местах, в том числе на территории детского дома и в многоэтажке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх