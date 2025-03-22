Россия нанесла воздушный удар по Запорожью: погибли по меньшей мере три человека

Среди погибших - 14-летняя девочка, а среди пострадавших - девятимесячный младенец.

В ночь на субботу были завершены поисковые и спасательные работы, в которых принимали участие 63 спасателя.

По словам спасателей, число пострадавших уточняется.

Воздушные удары привели к пожарам в нескольких местах, в том числе на территории детского дома и в многоэтажке.

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