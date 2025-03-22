Скончалась актриса Лариса Голубкина

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - сообщил в субботу, 22 марта, в своем Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов.

Голубкина прославилась после дебютной роли в кино в 1962 году в знаменитой комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" - она сыграла роль Шурочки Азаровой. Кроме того, Голубкина известна по фильмам "Сказка о царе Салтане, "Трое в лодке, не считая собаки" и "Дайте жалобную книгу".

С 1977 по 1987 год актриса была замужем за знаменитым актером Андреем Мироновым. В 1991 году Голубкина была удостоена звания народной артистки РСФСР.

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