Китай отрабатывал "бои" спутников на орбите

В качестве примеров он привел использование глушителей сигналов для подавления спутниковой связи, способность ослеплять разведывательные спутники лазерами, а также маневры, связанные с захватом спутников и их перемещением на другую орбиту.

Он назвал сложившуюся ситуацию "самой сложной стратегической средой" за долгое время, а возможно, и за всю историю.

"Раньше между нами и нашими ближайшими "коллегами" существовал разрыв, во многом благодаря технологическому превосходству США... этот разрыв в возможностях значительно сократился", - заявил он.

Маневрирование вблизи других спутников может свидетельствовать о разработке "противокосмического оружия", заявил заместитель директора проекта по безопасности в космосе в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Клейтон Своуп.

По его словам, сближение со спутником может означать, что "вы потенциально можете его захватить, выпустить по нему снаряд или заряд, а также использовать энергетическое оружие, например лазер или генератор помех".

Однако такие маневры могут использоваться и для дозаправки, технического обслуживания или фотографирования объектов, отметил эксперт. Он добавил, что Китай запускает "все больше спутников, демонстрирующих способность выполнять сложные маневры".

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