Китай начал проводить "воздушные бои" между спутниками на орбите Земли, чтобы расширить свои возможности в космосе, заявил заместитель начальника космических операций США генерал Майкл Гетлейн. Он отметил, что Китай и Россия сокращают технологический разрыв в области космических технологий.
Китай отрабатывал "бои" спутников на орбите
Согласно данным Космических сил США, которые были объявлены во вторник, 18 марта, на конференции оборонных программ McAleese в Арлингтоне, "на орбите были замечены пять объектов, которые синхронно и контролируемо маневрировали друг вокруг друга".
"Мы называем это воздушным боем в космосе. Китай отрабатывает тактику, методы и процедуры для выполнения космических операций на орбите со взаимодействием нескольких спутников", - заявил Гетлейн, уточнив, что эти операции были зафиксированы с использованием коммерчески доступной информации.
Упомянутый представителем Космических сил инцидент "воздушного боя" связан с серией китайских маневров в 2024 году с участием экспериментальных спутников Shiyan-24C и Shijian-6 05A/B на низкой околоземной орбите.
CNN сообщает, что такие технологии могут позволить Китаю уничтожать или нейтрализовать спутники, потенциально прерывая связь или операции противника, включая запуск и обнаружение ракет.
Такие действия также могут нарушить работу глобальных навигационных систем, что скажется на банковских транзакциях и даже на вызове скорой помощи.
Отвечая на вопрос о Китае и России, Гетлейн подчеркнул, что эти страны развили "чрезвычайные" способности.
В качестве примеров он привел использование глушителей сигналов для подавления спутниковой связи, способность ослеплять разведывательные спутники лазерами, а также маневры, связанные с захватом спутников и их перемещением на другую орбиту.
Он назвал сложившуюся ситуацию "самой сложной стратегической средой" за долгое время, а возможно, и за всю историю.
"Раньше между нами и нашими ближайшими "коллегами" существовал разрыв, во многом благодаря технологическому превосходству США... этот разрыв в возможностях значительно сократился", - заявил он.
Маневрирование вблизи других спутников может свидетельствовать о разработке "противокосмического оружия", заявил заместитель директора проекта по безопасности в космосе в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Клейтон Своуп.
По его словам, сближение со спутником может означать, что "вы потенциально можете его захватить, выпустить по нему снаряд или заряд, а также использовать энергетическое оружие, например лазер или генератор помех".
Однако такие маневры могут использоваться и для дозаправки, технического обслуживания или фотографирования объектов, отметил эксперт. Он добавил, что Китай запускает "все больше спутников, демонстрирующих способность выполнять сложные маневры".
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