В ночь на воскресенье, 23 марта, российские дроны атаковали Киев, в результате чего погибли три человека, еще десять человек получили ранения, сообщает AP.
Атака беспилотников продолжалась более пяти часов.
В результате ударов дронов по зданиям или падения на них обломков возникли пожары и повреждения, в том числе девяти-, 16- и 25-этажных жилых домов в разных районах украинской столицы.
Галерея: Российские дроны атаковали Киев
Убитые - отец и его пятилетняя дочь, а также еще одна женщина. Среди раненых - 11-месячный малыш.
A man in Kyiv was burned alive last night after a Russian strike. Now this is your ally who "protects language and faith"? pic.twitter.com/aaLZ03Qfkf— Dmytro (@ImDmytroUkraine) March 23, 2025
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