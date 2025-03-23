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Российские дроны атаковали Киев: есть погибшие (2)

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Последствия атаки российский дронов на Киев. 23 марта 2025 года
Последствия атаки российский дронов на Киев. 23 марта 2025 года Фото: Postimees

В ночь на воскресенье, 23 марта, российские дроны атаковали Киев, в результате чего погибли три человека, еще десять человек получили ранения, сообщает AP.

Атака беспилотников продолжалась более пяти часов.

В результате ударов дронов по зданиям или падения на них обломков возникли пожары и повреждения, в том числе девяти-, 16- и 25-этажных жилых домов в разных районах украинской столицы.

Галерея: Российские дроны атаковали Киев

Убитые - отец и его пятилетняя дочь, а также еще одна женщина. Среди раненых - 11-месячный малыш.

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