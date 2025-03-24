В конце недели VUGD распространила в соцсетях предупреждение о мошеннических sms-сообщениях, в которых содержалось требование немедленно предоставить информацию о ближайших убежищах. VUGD предупредила, что эти сообщения отправляли мошенники и, получив их, нельзя нажимать на ссылку в sms-сообщении.

Uzmanību‼️ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests NEIZSŪTA šādas īsziņas, tā ir krāpniecība. Lūgums nespiest uz šīs saites un neievadīt savus datus‼️ pic.twitter.com/Si56Rne29S — VUGD (@ugunsdzeseji) March 23, 2025

Козловскис подчеркнул, что полиция займется выяснением источника этих поддельных сообщений.

"Такая дезинформация недопустима, ее нельзя назвать шуткой, за основу взята важная и затрагивающая чувства тема", - сказал министр.

Козловскис призывает население получать достоверную информацию в приложении 112, которое пока скачали лишь 10% жителей.

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