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Полиция будет искать мошенников, которые рассылают фейковые сообщения VUGD (1)

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Министр внутренних дел Рихард Козловскис
Министр внутренних дел Рихард Козловскис Фото: Mairis Matisons, Valsts kanceleja

Государственная полиция займется розыском мошенников, которые от имени Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) распространяют вводящие в заблуждение сообщения о необходимости подавать заявку на место в убежище, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В конце недели VUGD распространила в соцсетях предупреждение о мошеннических sms-сообщениях, в которых содержалось требование немедленно предоставить информацию о ближайших убежищах. VUGD предупредила, что эти сообщения отправляли мошенники и, получив их, нельзя нажимать на ссылку в sms-сообщении.

Козловскис подчеркнул, что полиция займется выяснением источника этих поддельных сообщений.

"Такая дезинформация недопустима, ее нельзя назвать шуткой, за основу взята важная и затрагивающая чувства тема", - сказал министр.

Козловскис призывает население получать достоверную информацию в приложении 112, которое пока скачали лишь 10% жителей.

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