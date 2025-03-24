Военных в отставке планируется устраивать на работу в оборонной промышленности

Стратегия предусматривает, что до конца 2028 года будет создана и реализована программа по трудоустройству отставных солдат и офицеров в оборонной промышленности как минимум на трех оборонных предприятиях.

До конца 2036 года планируется разработать программу создания рабочих мест для военнослужащих не менее чем на шести предприятиях оборонной промышленности, а также программу обмена опытом для оборонной промышленности в Национальных вооруженных силах (НВС).

В стратегии говорится, что для успешной интеграции оборонной промышленности в поставки НВС требуется определенная база знаний и их передача, внедрение военного опыта в производственные и административные процессы компании.

Министерство обороны считает, что следует поощрять создание программы, способствующей интеграции военнослужащих, находящихся на военной службе, в повседневную работу компаний оборонной промышленности, например, путем стажировки или обмена опытом, и/или трудоустройство отставных солдат и офицеров в оборонной промышленности после их выхода в отставку.