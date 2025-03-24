В Латвии планируется запустить программу по трудоустройству отставных солдат и офицеров в оборонной промышленности. Об этом говорится в утвержденной правительством стратегии поддержки оборонной промышленности и инноваций на 2025-2036 годы.
Военных в отставке планируется устраивать на работу в оборонной промышленности
Стратегия предусматривает, что до конца 2028 года будет создана и реализована программа по трудоустройству отставных солдат и офицеров в оборонной промышленности как минимум на трех оборонных предприятиях.
До конца 2036 года планируется разработать программу создания рабочих мест для военнослужащих не менее чем на шести предприятиях оборонной промышленности, а также программу обмена опытом для оборонной промышленности в Национальных вооруженных силах (НВС).
В стратегии говорится, что для успешной интеграции оборонной промышленности в поставки НВС требуется определенная база знаний и их передача, внедрение военного опыта в производственные и административные процессы компании.
Министерство обороны считает, что следует поощрять создание программы, способствующей интеграции военнослужащих, находящихся на военной службе, в повседневную работу компаний оборонной промышленности, например, путем стажировки или обмена опытом, и/или трудоустройство отставных солдат и офицеров в оборонной промышленности после их выхода в отставку.
В более долгосрочной перспективе, чтобы максимизировать синергию и обмен опытом между военными специалистами и промышленностью, стратегия предусматривает оценку возможности создания должностей специалистов оборонно-промышленного комплекса в отдельных компаниях, учитывая принцип избежания конфликта интересов. Условием предоставления места службы является наличие у компании статуса стратегического партнера и/или критической инфраструктуры.
В стратегии отмечается, что подавляющее большинство сотрудников НВС - военнослужащие, не имеющие опыта ведения бизнеса или производства. Стратегия предусматривает оценку возможности создания рабочих мест в компаниях путем организации программ обмена опытом, в рамках которых промышленные предприятия также получат возможность участвовать в работе структур НВС, например, в обслуживании оборудования и систем. Это приведет к расширению обмена опытом, повышению осведомленности о военных потребностях и способности промышленности их удовлетворить.
Уже сообщалось, что до конца 2028 года Минобороны планирует удвоить количество закупок НВС у местной промышленности до 20% от общего числа. До конца 2036 года этот объем планируется увеличить до 30%.
Министерство обороны также хочет увеличить финансирование оборонных исследований, технологических разработок и инноваций к 2028 году. На эти цели планируется выделять 1,5% оборонного бюджета.
Министерство ожидает, что в 2028 году вклад оборонной промышленности в экономику Латвии достигнет 3% от валового внутреннего продукта.
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