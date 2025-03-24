Переговоры США с Россией и Украиной в Эр-Рияде. Что об этом известно

Впрочем, сенатором 75-летний Григорий Карасин стал только шесть лет назад, а большую часть своей карьеры он посвятил работе в дипломатических структурах. Карасин — выпускник Института восточных языков МГУ, он начал работать в МИД еще в начале 1970-х, в советское время дослужился до советника посольства в Великобритании. Затем Карасин стал занимать руководящие посты. С 1993 по 1996 годы он работал пресс-секретарем МИДа, а во второй половине десятилетия был заместителем министра — сначала Евгения Примакова, потом Игоря Иванова. После этого он провел пять лет послом в Лондоне, а с 2005 по 2019 год занимал пост статс-секретаря — замминистра иностранных дел. Наконец, в 2019 году он оставил дипломатическую службу и стал членом Совета Федерации.