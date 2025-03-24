Переговоры США с Россией и Украиной в Эр-Рияде. Что об этом известно

Об этом же говорил в интервью CBS cоветник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. По его словам, США рассчитывают достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, чтобы Россия и Украина могли нормализовать торговлю зерном и топливом.
Второй важный вопрос, по словам Уолтца — замораживание линий фронта "там, где они есть в данный момент". "И затем, конечно, будут обсуждаться более широко детали постоянного и прочного мира, то, что украинцы называют гарантиями безопасности", — заявил Уолтц в эфире CBS.
Наконец, Владимир Зеленский после разговора с Трампом говорил, что Киев составляет список объектов, не подлежащих ударам. В этот список могут войти не только объекты энергетической инфраструктуры, но также порты и железнодорожная сеть.
Российская сторона, в свою очередь, заявила, что на переговорах между США и Россией в числе прочего будет обсуждаться возобновление так называемой "черноморской инициативы", предполагавшей поставки украинского зерна через Черное море. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Кто будет вести переговоры
Со стороны США особенных сюрпризов в составе делегации нет. Стивен Уиткофф рассказывал Fox News, что в Саудовскую Аравию отправятся госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа Майк Уолтц. Кроме того, Кит Келлог назвал и одно новое имя для этого формата — по словам спецпосланника, на переговоры полетит директор планирования политики США Майкл Антон.