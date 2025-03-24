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Чизкейк, как в ресторане: рецепт и рекомендации от профессионального кондитера

Перевод: rus.tvnet.lv
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Чизкейк
Чизкейк Фото: Elena Veselova/Shutterstock.com

Чизкейк - лакомство, которое ценится практически во всем мире. Существует множество вариаций его рецепта, но, как известно, лучше классики нет ничего.

Для некоторых выпечка тортов - это страсть, они получают удовольствие и от процесса, и от результата, но большинство людей предпочитают покупать готовый торт или заказывать его у кондитеров, потому что не верят в свои силы. Но мы знаем: если у вас есть рецепт от профессионального кондитера и вы тщательно выполняете все шаги, то все получится великолепно.

Твердая, но рассыпчатая песочная основа, покрытая нежной начинкой, сквозь которую легко проходит вилка, а на языке кусочек торта почти тает - звучит идеально, не правда ли?

Кондитер ресторана Ferma, преподаватель Школы ресторанного сервиса и победитель различных местных и международных кулинарных конкурсов Валерия Чудова делится рецептом чизкейка, который гарантированно получится, если соблюдать пропорции и точную температуру духовки, а также правильно его охладить. Кондитер также рассказывает, зачем стоит освободить место в морозильной камере.

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