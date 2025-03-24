Чизкейк, как в ресторане: рецепт и рекомендации от профессионального кондитера

Для некоторых выпечка тортов - это страсть, они получают удовольствие и от процесса, и от результата, но большинство людей предпочитают покупать готовый торт или заказывать его у кондитеров, потому что не верят в свои силы. Но мы знаем: если у вас есть рецепт от профессионального кондитера и вы тщательно выполняете все шаги, то все получится великолепно.