В учебных заведениях теперь можно проверять личные вещи учеников. Но есть условия

Соответствующие поправки вступили в силу 19 марта. Решение о досмотре принимает директор заведения. Проверку можно проводить, если есть твердая уверенность в достоверности информации.

При проведении осмотра также нужно соблюдать ряд правил. Например, осмотр следует проводить в отдельном кабинете, без посторонних. Вещи должен проверять директор или уполномоченное им лицо, но при этом должен присутствовать еще как минимум один сотрудник школы.

Если в вещах что-то найдется, следует в обязательном порядке оповестить родителей и полицию. Также учебное заведение вправе вызвать полицию, если ученик отказывается предоставить свои вещи для проверки.

Процесс досмотра можно записывать на видео, но нужно предупредить об этом ученика.

В рижской 34 средней школе отметили, что в таких ситуациях стараются сначала побеседовать с учеником, а не принуждать его. Также директор школы Наталья Рогалева отметила, что из-за новых правил увеличилось количество документов, которые приходится оформлять сотрудникам.

"Нам, конечно, очень не нравится всем - всем директорам, - что директора теперь должны составлять протоколы в трех экземплярах. Родителям их посылать, в полицию отправлять, в школе хранить один экземпляр. Нам кажется, это лишняя бюрократия", - сказала она.

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