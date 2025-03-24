В Кекаве задержан водитель с наркотиками в детском рюкзаке

В один из будних вечеров сотрудники полиции Кекавы получили информацию о подозрительном автомобиле. По словам звонившего, водитель останавливался у нескольких частных домов, что вызвало у наблюдателя тревогу и вопросы - зачем тот так странно передвигается по темным улицам.

Полиция оперативно выехала на патрулирование, заметила указанный автомобиль и вскоре остановила его. Задержанный водитель пояснил, что машина якобы не принадлежит ему - по его словам, он лишь взял её у друга.

По просьбе сотрудников полиции мужчина открыл багажник, отметив, что там находятся исключительно рабочие инструменты. И, надо признать, инструменты там действительно были. Но среди них полицейские заметили нечто, вызвавшее подозрение: детский рюкзачок. Его попросили показать отдельно.

После открытия сумки мужчину немедленно задержали - вместо игрушек и тетрадей в рюкзаке оказались наркотики. Причем немалое количество: 54 грамма марихуаны, а также кокаин и галлюциногенные грибы.

В результате молодой человек вместе с запрещёнными веществами был передан в распоряжение Государственной полиции. Все найденные вещества направлены на экспертизу. Полицейские также провели обыски у него дома и в других местах, которые могли быть связаны с нарушителем - в надежде обнаружить дополнительную информацию или улики.

Сотрудники муниципальной полиции региона выразили благодарность жителю, сообщившему о подозрительном автомобиле. Они призвали всех: если вы замечаете что-то странное - не молчите, немедленно сообщайте в полицию.

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