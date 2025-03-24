После отказа Верховного суда Латвии возбудить кассационное производство, вступил в законную силу приговор Видземского окружного суда, согласно которому пророссийская активистка Елена Крейле приговорена к одному году лишения свободы за публичное оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений.
В решении Верховного суда указано, что доводы кассационной жалобы сводились не к юридическим основаниям, а были направлены на пересмотр решения апелляционной инстанции по фактическим обстоятельствам дела, что противоречит положениям Уголовно-процессуального закона.
Как уже сообщалось, ранее суд первой инстанции назначил Крейле один год условного лишения свободы, однако апелляционный суд изменил приговор, заменив условное наказание на реальное тюремное заключение.
Суд признал Крейле виновной по статье 74.1 Уголовного закона, которая предусматривает ответственность за публичное прославление, отрицание, оправдание или грубое умаление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.
Крейле неоднократно появлялась в общественных местах и на публичных мероприятиях с сумкой на плече, украшенной символом "Z" - этим символом в России выражают поддержку начатой ею военной агрессии против Украины.
Кроме того, во время антивоенной акции у посольства России в Риге она демонстративно выражала поддержку государству-агрессору. Крейле систематически совершала другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии.
Как сообщал Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica, Крейле - домохозяйка, родившаяся и выросшая в Латвии, однако владеющая латышским лишь на уровне нескольких слов.
По ее словам, протестное сознание в ней пробудилось во время пандемии COVID-19, когда для входа в магазины требовались сертификаты о вакцинации. Тогда же, как она говорит, начались первые конфликты с представителями правопорядка, а кульминации ситуация достигла после вторжения России в Украину.
Журналистам Крейле заявила, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но на вопрос, что именно происходит в Украине, она так и не дала ответа. При этом утверждает, что происходящее никак не связано с заведенными против нее делами. Свой вины она не признает ни по одному из эпизодов, а преследование объясняет так: "злые силы нападают на добрых - это демоны".
По другому делу, за размещение символики России на окнах своей квартиры, Крейле уже была приговорена к трем годам лишения свободы. Однако этот приговор пока не вступил в законную силу.
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