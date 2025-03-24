По ее словам, протестное сознание в ней пробудилось во время пандемии COVID-19, когда для входа в магазины требовались сертификаты о вакцинации. Тогда же, как она говорит, начались первые конфликты с представителями правопорядка, а кульминации ситуация достигла после вторжения России в Украину.

Журналистам Крейле заявила, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но на вопрос, что именно происходит в Украине, она так и не дала ответа. При этом утверждает, что происходящее никак не связано с заведенными против нее делами. Свой вины она не признает ни по одному из эпизодов, а преследование объясняет так: "злые силы нападают на добрых - это демоны".

По другому делу, за размещение символики России на окнах своей квартиры, Крейле уже была приговорена к трем годам лишения свободы. Однако этот приговор пока не вступил в законную силу.

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