Власти Турции произвели задержания нескольких журналистов прямо у них дома - об этом в понедельник сообщила профсоюзная организация работников СМИ, заявив, что это реакция на растущую волну протестов, вспыхнувших после ареста главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана - мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
В Турции арестованы множество журналистов
В воскресенье Имамоглу, временно отстраненному от должности, был формально назначен предварительный арест по обвинениям в коррупции и поддержке терроризма. Его задержание в среду вызвало самую массовую волну уличных протестов за последние десять лет, усилив тревогу по поводу состояния демократии и верховенства закона в стране.
Профсоюз работников прессы Disk-Basin-Is сообщил, что были задержаны по меньшей мере восемь репортеров и фотожурналистов. В заявлении профсоюза этот шаг назван "атакой на свободу прессы и право людей знать правду".
"Правду не скрыть, заставив замолчать журналистов", - говорится в публикации организации на платформе X, где также выдвинуто требование немедленно освободить всех задержанных.
Турецкие власти пока не прокомментировали информацию о задержаниях журналистов.
Арест популярного мэра Стамбула рассматривается как политически мотивированная расправа, направленная на то, чтобы не допустить его участия в будущих президентских выборах и бросить вызов Эрдогану. Очередные президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год.
Тем не менее, представители власти утверждают, что судебная система действует независимо.
Имамоглу предъявлены обвинения в руководстве преступной организацией, получении взяток, вымогательстве, незаконной обработке персональных данных и фальсификации тендерных предложений. Все обвинения он отрицает. Ходатайство о его аресте по обвинениям, связанным с терроризмом, было отклонено, хотя угроза уголовного преследования по ним сохраняется.
Позднее Министерство внутренних дел Турции заявило, что Имамоглу временно отстранен от должности как "превентивная мера". Ранее муниципалитет Стамбула назначил исполняющего обязанности мэра из состава руководящего совета.
На предварительных выборах оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), состоявшихся в воскресенье, Имамоглу был выдвинут кандидатом партии на следующих президентских выборах.
Одновременно с Имамоглу предварительное заключение до суда было назначено ещё 47 лицам, включая мэров двух стамбульских районов. Ещё 44 подозреваемых были отпущены под подписку о невыезде до начала судебного процесса.
В 2019 году, впервые за 25 лет, кандидаты от оппозиции победили на муниципальных выборах в Анкаре и Стамбуле. В 2024 году Имамоглу был переизбран на пост мэра Стамбула.
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