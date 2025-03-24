В Турции арестованы множество журналистов

В воскресенье Имамоглу, временно отстраненному от должности, был формально назначен предварительный арест по обвинениям в коррупции и поддержке терроризма. Его задержание в среду вызвало самую массовую волну уличных протестов за последние десять лет, усилив тревогу по поводу состояния демократии и верховенства закона в стране.

Профсоюз работников прессы Disk-Basin-Is сообщил, что были задержаны по меньшей мере восемь репортеров и фотожурналистов. В заявлении профсоюза этот шаг назван "атакой на свободу прессы и право людей знать правду".

"Правду не скрыть, заставив замолчать журналистов", - говорится в публикации организации на платформе X, где также выдвинуто требование немедленно освободить всех задержанных.

Турецкие власти пока не прокомментировали информацию о задержаниях журналистов.

Арест популярного мэра Стамбула рассматривается как политически мотивированная расправа, направленная на то, чтобы не допустить его участия в будущих президентских выборах и бросить вызов Эрдогану. Очередные президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год.

Тем не менее, представители власти утверждают, что судебная система действует независимо.