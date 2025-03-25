Стремление Эстонии внести изменения в Закон о церквях и приходах вызвало противостояние, в котором участвуют не только представители Эстонской православной церкви Московского патриархата. Работу над сохранением влияния России в Эстонии по всем правилам информационной войны ведут сотни прокремлевских изданий и блогеров, которые влияют на настроения людей в странах Балтии, сообщает Rus.Postimees.
"Уничтожение канонического православия": как пропаганда работает в защиту Московского патриархата в Эстонии
В ценностном конфликте государства и Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), который длится уже год, обе стороны заявляют о необходимости защиты прав: одна апеллирует к праву на свободу вероисповедания, вторая - к праву на безопасность.
Угрозой безопасности для Эстонии официально признаны патриарх Кирилл и Русская православная церковь как организация. При этом никаких обвинений ЭПЦ МП, ее священников или прихожан в совершении ими правонарушений против безопасности представители государства ни разу не озвучивали.
Церкви было предложено разорвать каноническую связь с Москвой и в этом случае будущие поправки к Закону о церквях и приходах никак ЭПЦ МП не заденут. ЭПЦ МП с предложениями государства и законопроектом не согласилась, поэтому возникла активная общественная дискуссия.
Наши голоса намеренно заглушаются
3 марта на нашем портале было опубликовано мнение епископа Тартуского Даниила, в котором он утверждает, что в медиапространстве господствует одностороннее освещение деятельности ЭПЦ МП.
"В публичных дискуссиях преобладают безосновательные обвинения и суждения людей, не имеющих представления ни о реальной жизни наших приходов, ни о самой природе Церкви. Те редкие смелые голоса, которые пытались представить более взвешенную точку зрения или встать на нашу защиту, утонули в общем медийном шуме или были намеренно заглушены"
епископ Тартуский Даниил
Личное мнение на то и личное, чтоб отражать позицию епископа, но утверждение об "одностороннем освещении деятельности ЭПЦ МП" противоречит фактам. За последний год всеми крупными СМИ Эстонии были обнародованы десятки мнений и пресс-сообщений от ЭПЦ МП.
Настоятельница Пюхтицкого монастыря игуменья Филарета и епископ Даниил не раз бывали и на телеэфирах, и в студиях новостных порталов. Например, епископ Даниил был приглашен в студию Rus.Postimees в прошлом году два раза - в феврале и в августе. В феврале этого года у нас в студии была настоятельница Пюхтицкого монастыря Филарета.
Они оба были в эфирах телеканалов ETV и ETV+. ЭПЦ МП рассылает пресс-релизы, в которых епископ Даниил, игуменья Филарета и протоиерей Игорь Прекуп много раз объясняли, что прекращение связи с Москвой невозможно. Последний такой пресс-релиз Rus.Postimees получили две недели назад. Мы предложили епископу Даниилу дать нам интервью, но он отказался.
Тем временем со стороны России против Эстонии развернута информационная война: огромное количество материалов СМИ на русском языке дублируется в соцсетях. Они содержат хамские выпады, ложные утверждения, манипулирование и подмену понятий. Ложные утверждения распространяют десятки блогеров и обычные люди.
Тон задает российский МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова постоянно комментирует законопроект и решения эстонских политиков. Основная ее мысль - якобы после принятия поправок к Закону о церквях и приходах в Эстонии произойдет запрет канонического православия.
Ее высказывания по этому вопросу постоянно цитировались российскими медиа, при этом хамство в ее формулировках выносили в заголовки. Так, в апреле прошлого года ТАСС со ссылкой на газету "Известия" сообщил, что Захарова считает министра внутренних дел Эстонии душевнобольным.
"Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на признаки душевного нездоровья у министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса после его слов о намерении предложить парламенту страны признать Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) террористической организацией", - написали вслед за ТАСС крупнейшие издания.
Захарова также написала в своем Telegram-канале, что "Эстонию превратили в тоталитарный режимчик".
Несмотря на ложь Марии Захаровой о запрете православия, Рийгикогу все же принял заявление о признании Русской православной церкви террористической организацией.
В этом заявлении от 6 мая 2024 года Рийгикогу подчеркивает, что оно не касается ЭПЦ МП и ее прихожан, а только патриарха Кирилла и РПЦ, которые словами и на деле поддерживают агрессию России против Украины.
Поскольку летом Рийгикогу ушел на каникулы, следующий всплеск активности Марии Захаровой произошел осенью. "Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала канцлера МВД Эстонии Тармо Мийлитса не вмешиваться в дела Эстонской православной церкви с навязанной извне "либеральной политкорректностью".
Об этом она написала в Telegram-канале", - сообщает Газета.ру. Пост Захаровой процитировали все крупные СМИ как "Россия сегодня" (RT), "Взгляд", "Аргументы и факты", порталы помельче, блогеры в Telegram и "Дзен".
В феврале этого года "защита православия" в исполнении МИД России зашла уже на третий круг. "Будем продолжать требовать от официального Таллина соблюдения прав человека в области свободы вероисповедания, прекращения преследования канонического православия в Эстонии", - заявила Захарова.
20.02.2025 г. Посольство РФ в Эстонии опубликовало в сети Facebook пост, в котором уже не в первый раз повторило точку зрения МИД.
"Возмущены продолжающимся продавливанием в парламенте инициативы, направленной на притеснение Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ). […] Очевидно, что в случае принятия законопроекта будет нарушен закреплённый в Конституции ЭР принцип свободы вероисповедания".
Эту позицию растиражировали многочисленные порталы, занимающиеся "защитой российских соотечественников", в частности федеральный Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом и Фонд "Русский мир".
Патриарх Кирилл - не равно православию
Изложенные выше утверждения российских дипломатов местами ложны, местами спорны. В законопроекте, который рассматривает Рийгикогу, речь не идет о запрете канонического православия.
Во-первых, ЭПЦ МП имеет возможность сохраниться в нынешнем виде, сменив административное подчинение. Во-вторых, в нашей стране православие представлено также Православной церковью Эстонии (Константинопольского патриархата). Странно утверждать, что она не достаточно православная или "неканоническая".
Кроме того, нежелание выходить из подчинения патриарха Кирилла - это административный выбор. Смена административного подчинения не влечет смену вероисповедания и не препятствует спасению души верующего. Это нашему изданию не раз объясняли специалисты высочайшего уровня.
Например, о том, что юрисдикция не связана с духовной жизнью и обетами, нам рассказал архимандрит Кирилл Говорун. "Юрисдикция и вера - это два совершенно разных измерения", - сказал он.
Здесь стоит учесть, что доктор богословия Кирилл Говорун окончил докторантуру в Греции и Великобритании, написал множество монографий по богословию и истории православия, которые можно найти на многих языках.
Говорун в свое время был проректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры Русской православной церкви и патриарх Кирилл ценил его образованность.
По словам Говоруна, совершенно неправославно утверждать, что спасение или духовное совершенство зависят от юрисдикции. Он говорит, что в истории монашества часто сами общины инициировали вопросы о своей юрисдикции, неоднократно обличали епископов и патриархов, отклонявшихся от норм православия. "Достаточно вспомнить Студийский монастырь в эпоху иконоборчества. Утверждать, что такие инициативы противоречат духовному устройству - это отрицать подвиги таких отцов Церкви как преподобные Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин или Феодор Студит", - аргументирует Кирилл Говорун. По словам архимандрита, эти отцы церкви обличали и патриархов, и императоров в нарушениях законов божественных и человеческих, и при этом оставались монахами, да еще такими, что стали примером для последующих поколений монашества.
"Богослов" Беседин на страже
Кроме МИД РФ и крупных российских СМИ к информационной кампании подключились многочисленные блогеры, "общественные активисты", православные журналисты. Их лекции по внутренней политике Эстонии и православию регулярно появляются на Youtube, в Telegram и в TikTok.
Вот несколько свежих роликов: "Эстония: государство против православия и свободы слова", "Эстония: крестовый поход против православия", "Эстония: репрессии против православных".
В беседе с двумя русскими активистами из Литвы участвует эстонский блогер Олег Беседин. Разговор о гонениях на православие он начинает с того, что "Тарту - это город Юрьев, который основала Россия еще в 12 веке".
На самом деле Беседин путает. Юрьев, он же Тарту, основал киевский князь Ярослав Мудрый. Московское царство появилось только в 16 веке, Российская империя - в 18 веке. Никакой "России" в 12 веке не существовало, существовала Киевская Русь.
Дальше "специалист по православию" Олег Беседин говорит, что после того, как митрополиту Евгению (Решетникову) не продлили вид на жительство, Эстонскую православную церковь возглавляют "два митрополита - митрополит Даниил и митрополит Сергий Мардуский".
На самом деле митрополит в определенной православной церкви может быть только один. В ЭПЦ МП это на сегодня Евгений. Если епископ Даниил, епископ Сергий Маардуский и епископ Лазарь - смотрели это видео, они должны были очень удивиться, узнав, что у ЭПЦ МП есть целых три "митрополита", а епископ Нарвский и Причудский Лазарь вообще не в счет.
Дальше Олег Беседин заявил, что в ЭПЦ МП "есть два юридических места - собор Александра Невского и Пюхтицкий монастырь", которые подчиняются патриарху Кириллу. Что Беседин подразумевал под "юридическим местом" остается неясным.
Дальше он рассказывает, что "в Апостольскую церковь не ходят прихожане, там очень мало прихожан". При этом "в 90-е годы все добро православной церкви перешло Константинополю". Эту любопытную теорию заговора о том, что за всем стоит Константинополь, развивает не один Беседин.
Многие ресурсы на русском языке активно включились в изложение версии, согласно которой за всеми "гонениями на истинную церковь" в Эстонии стоит Константинопольский патриархат.
"В январе 2019 году Константинопольский патриархат признал раскольническую так называемую православную церковь Украины автокефальной, фактически поддержав церковный раскол. Теперь реализация подобного сценария наблюдается в отношении Латвийской православной церкви и Эстонский православной церкви"
Соавтор портала Baltija Андрей Разумов
Авторы, излагающие эту версию, утверждают, что люди не хотят никакого раскольничества, поэтому паства ЭПЦ составляет 100 тысяч человек, а ЭПАЦ - всего 7 тысяч. Такое название церкви неправильное, но авторы статей часто путают названия, имена и факты. Очень сомнителен и сам подсчет прихожан двух церквей.
Для того, чтобы паства Московского патриархата в Эстонии совокупно составила 100 тысяч, прихожанином ЭПЦ МП должен быть каждый третий неэстонец. Это сомнительно, если вычесть из всего неэстонского населения младенцев и маленьких детей, атеистов и агностиков, а также представителей других конфессий - мусульман, католиков, греко-католиков, иудеев.
По информации Rus.Postimees, полученной непосредственно от настоятелей храмов ЭПЦ МП, у этой церкви так же мало прихожан, как и у прочих церквей и конфессий. Люди в Эстонии просто не ходят в церковь.
По воскресениям в храме ЭПЦ МП можно обнаружить не более нескольких десятков человек. По большим праздникам в православных соборах Таллинна и Нарвы может собраться несколько сотен человек, но о тысячах речь вообще не идет. 100 тысяч - количество умозрительное и скорее связано с русской идентичностью, чем с верой.
Трамп придет - порядок наведет
Еще одна популярная идея, которую распространяют многие русскоязычные издания -это убежденность, что новая администрация США укажет Эстонии на ее место. Например, "Новости в Литве и в мире» опубликовали статьи о том, что "гонения на ЭПЦ в Эстонии могут привлечь внимание властей США".
В ней говорится, что "наряду с украинским кейсом, Эстония может фигурировать в докладах ООН по правам человека и других международных организаций" в результате изменения подходов американской администрации к защите прав церкви.
Автор этого доклада - заместитель директора Института Европы РАН РФ Роман Лункин считает, что имеет место "общее для неолиберальных правящих кругов в Европе стремление использовать силу бюрократического аппарата для насаждения определенных идеологических конструкций".
Эту теорию быстро подхватили русскоязычные источники в странах Балтии. Например, вариации на тему "Трамп придет - порядок наведет" можно услышать на канале упомянутого уже Олега Беседина.
"В эксклюзивном интервью на Oleg Besedin TV Джон Вароли, американский журналист, политолог и эксперт по связям с общественностью, делится закулисными подробностями", - пишет о сюжете портал Baltija.
Тут надо понимать, кто такой Джон Вароли. Он приехал в Россию в 1992 году и остался. Публикуется в большинстве крупных государственных СМИ. Он конспиролог и любит рассказывать о том, кто в мире "дергает за все ниточки". Включаем его интервью с Бесединым и первое, что мы слышим от Вароли: "Суть современного западного либерализма - это сатанинский культ".
Суд, парламент, МВД - да какая разница?
Недавно Госсуд не принял в производство жалобу адвокатов церкви по поводу заявления Рийгикогу о признании РПЦ террористической организацией. Таким образом ЭПЦ МП проиграла государству в суде. Это тоже стало большой новостью в русскоязычной прессе.
Российское информационное агентство "Днесь" сообщило о процессе, проигранном Пюхтицким монастырем в административном суде. Заголовок новости гласит: "Верховный суд Эстонии отклонил апелляцию Церкви на обвинение в поддержании военной агрессии".
На самом деле предметом жалобы и апелляции монастыря не было "обвинение в поддержании агрессии". Рийгикогу вообще не занимается выдвижением обвинений.
Однако издание пишет: "Парламент продемонстрировал непонимание или безразличие к нюансам экклезиологии... Парламент принял решение, не заслушав представителей Церкви или монастыря, и таким образом было нарушено право заявителей быть услышанными".
Быть услышанными заявители не могли, так как Рийгикогу - не суд, там стороны в дебатах не выступают. Окружной суд вслед за административным судом пришел к выводу, что Рийгикогу имеет право выражать в своем заявлении оценку по вопросу, имеющему общественно-политическое значение. Очевидно, "Днесь" в это углубляться не стал.
Издание Православного информационного агентства "Русская линия" пишет: "Эстонские суды фактически отказались защищать права верующих и по формальному предлогу "умыли руки". Теперь Эстонской Православной Церкви ничего не остаётся, как попытаться защитить свои права, подав иски против эстонских властей в Европейский суд по правам человека".
Газета.ру сообщила со ссылкой на ТАСС, что "МВД Эстонии может запретить деятельность ЭПЦ МП при отказе от объединения с раскольнической Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ)". При этом информация изданием якобы цитируется со слов вице-канцлера МВД Райво Кютта.
В этом материале все не соответствует действительности. Во-первых, МВД на данный момент не обладает правом запрещать деятельность церкви и вице-канцлеру МВД это известно.
Во-вторых упомянутая апостольская православная церковь, которая называется по-русски "Православная церковь Эстонии", является "раскольнической" только с точки зрения Москвы. Райво Кютт ее так не называл. Более того, ее так никогда не называл епископ Даниил.
Еще один пример неадекватной оценки законопроекта. Фонд поддержки российских соотечественников на своем сайте процитировал депутата Рийгикогу Вадима Белобровцева, который сказал, что "государство пытается наказать церковь за действия, которых она не совершала, это нарушение принципа презумпции невиновности". Белобровцева процитировали также многочисленные группы в соцсетях, хотя само его высказывание юридически бессмысленное. Презумпция невиновности - это принцип, который применяется в судебном процессе и подразумевает, что обвинения против лица все-таки выдвинуты. В этом случае бремя доказывания ложатся на обвинителя.
Но ЭПЦ МП не обвиняется ни в судебном процессе, ни в каком-либо ином. Священников церкви или церковь как юридическое лицо не привлекали к ответственности за незаконные деяния, связанные с безопасностью, поэтому говорить о презумпции невиновности неуместно.
Массированная ложь очень убедительна
Лента новостей Москвы сообщает москвичам, что "Эстонская Апостольская Православная Церковь Константинопольского патриархата поддержала правки к закону "О религиях и приходах", направленные на запрет деятельности Эстонской Православной Церкви Московского патриархата".
В новости неправильно поименованы Православная церковь Эстонии, неправильно назван сам закон и манипулятивно изложено содержание этого законопроекта. На самом деле он не направлен на запрет деятельности церкви в принципе, а предоставляет государству такую возможность в определенной ситуации.
Однако именно версия об "уничтожении канонического православия" в Эстонии стала очень популярна в рунете - и в СМИ, и в соцсетях.
"Эстонская православная церковь Московского патриархата попадёт под запрет, как "организация с центром в Российской Федерации". Как видим, Эстония пошла по пути Украины в вопросе уничтожения канонического православия. Разве что пока не замахивается на собственного патриарха».
Блогер "Антифашист", пост на блогосфере "Дзен"
Не отстают в распространении ложной информации и эстонские русскоязычные группы в сети Facebook, которые призывали подписать петицию в защиту ЭПЦ МП в декабре 2024 года.
Один из постов прихожанки ЭПЦ МП сопровождался таким постом: "Если немедленно не приостановить рассмотрение поправок в Закон о церквях и приходах, то автоматически все православные приходы окажутся вне закона, и священнослужители не смогут осуществлять богослужение официально и открыто".
Это неправда. Никакого "уничтожения канонического православия" эстонская власть не планирует и автоматического переведения ЭПЦ МП и ее священников в положение "вне закона" и автоматического запрета на богослужение законопроект не содержит.
Глава Совета церквей Эстонии, архиепископ Урмас Вийльма сказал нашему изданию, что совет следил за обеспечением свободы вероисповедания и соблюдением Конституции. "Почти все предложения Совета церквей Эстонии по законопроекту были учтены", - уточнил Вийльма.
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