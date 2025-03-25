Дальше он рассказывает, что "в Апостольскую церковь не ходят прихожане, там очень мало прихожан". При этом "в 90-е годы все добро православной церкви перешло Константинополю". Эту любопытную теорию заговора о том, что за всем стоит Константинополь, развивает не один Беседин.

Многие ресурсы на русском языке активно включились в изложение версии, согласно которой за всеми "гонениями на истинную церковь" в Эстонии стоит Константинопольский патриархат.

"В январе 2019 году Константинопольский патриархат признал раскольническую так называемую православную церковь Украины автокефальной, фактически поддержав церковный раскол. Теперь реализация подобного сценария наблюдается в отношении Латвийской православной церкви и Эстонский православной церкви" Соавтор портала Baltija Андрей Разумов

Авторы, излагающие эту версию, утверждают, что люди не хотят никакого раскольничества, поэтому паства ЭПЦ составляет 100 тысяч человек, а ЭПАЦ - всего 7 тысяч. Такое название церкви неправильное, но авторы статей часто путают названия, имена и факты. Очень сомнителен и сам подсчет прихожан двух церквей.

Для того, чтобы паства Московского патриархата в Эстонии совокупно составила 100 тысяч, прихожанином ЭПЦ МП должен быть каждый третий неэстонец. Это сомнительно, если вычесть из всего неэстонского населения младенцев и маленьких детей, атеистов и агностиков, а также представителей других конфессий - мусульман, католиков, греко-католиков, иудеев.