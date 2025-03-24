После многолетней паузы Андрей Звягинцев возвращается к кино. Режиссер, получивший мировую известность благодаря фильмам "Левиафан", "Елена" и "Нелюбовь", начинает работу над новым проектом - драмой "Минотавр", съемки которой пройдут осенью 2025 года в Риге.
Звягинцев снимет в Риге новую политическую притчу
По официальной информации, опубликованной генеральным директором ARTE France Cinéma Оливье Пэром, фильм "Минотавр" стал одним из четырех новых проектов, получивших поддержку французского вещателя. Над сценарием Звягинцев работал в соавторстве с Симоном Ляшенко. Производством займутся сразу несколько европейских компаний: MK Productions, CG Cinéma (обе - Франция), Forma Pro Films (Латвия) и Razor Film Produktion (Германия). Кастинг пока в процессе, но известно, что съемки запланированы с сентября по ноябрь 2025 года в столице Латвии.
На странице анонса представлен синопсис будущего фильма. Главный герой - Глеб, директор крупной российской компании, который стоит на пороге массовых увольнений. В это же время он узнает, что его жена ему изменяет. Простой, на первый взгляд, семейный конфликт оборачивается трагедией на фоне давления внешних и внутренних обстоятельств. Личное переплетается с политическим, а бытовая драма превращается в аллегорию современной России.
Сам Звягинцев уже давно живет в изгнании - после начала российского вторжения в Украину он оказался за пределами России. В 2021 году режиссер перенес тяжелое заболевание - острую двустороннюю пневмонию, вызванную COVID-19, которая привела к длительному лечению и реабилитации, в том числе в Германии. С тех пор он не снимал ни одного полнометражного фильма, и "Минотавр" станет его первой работой после пятилетнего перерыва.
Фильм выйдет в 2026 году и, как ожидается, будет представлен на одном из крупных международных фестивалей.
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