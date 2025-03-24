Трамп угрожает 25% тарифами странам, покупающим нефть у Венесуэлы

В социальной сети Truth Social Трамп написал, что Венесуэла "высоко враждебна по отношению к Соединенным Штатам и свободам, которые мы защищаем", и поэтому с 2 апреля все государства, покупающие у нее нефть или газ, будут обложены 25-процентной пошлиной.

Глава Белого дома добавил, что в отношении самой Венесуэлы будет действовать "вторичный" тариф, поскольку на ее территории действует преступная группировка Tren de Aragua.

Администрация Трампа депортирует в Венесуэлу иммигрантов, которые, по ее утверждению, являются членами этой банды и нелегально проникли на территорию США.

По оценке американских властей, 68% всей экспортируемой Венесуэлой нефти закупает Китай.

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