Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что введет 25-процентный таможенный тариф на весь импорт из любой страны, которая закупает нефть или газ у Венесуэлы.
Трамп угрожает 25% тарифами странам, покупающим нефть у Венесуэлы
В социальной сети Truth Social Трамп написал, что Венесуэла "высоко враждебна по отношению к Соединенным Штатам и свободам, которые мы защищаем", и поэтому с 2 апреля все государства, покупающие у нее нефть или газ, будут обложены 25-процентной пошлиной.
Глава Белого дома добавил, что в отношении самой Венесуэлы будет действовать "вторичный" тариф, поскольку на ее территории действует преступная группировка Tren de Aragua.
Администрация Трампа депортирует в Венесуэлу иммигрантов, которые, по ее утверждению, являются членами этой банды и нелегально проникли на территорию США.
По оценке американских властей, 68% всей экспортируемой Венесуэлой нефти закупает Китай.
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