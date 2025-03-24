Приостановка передачи разведывательной информации от США не повлияла на ход операции в Курской области - об этом в интервью журналу Time заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский: приостановка американской разведпомощи не повлияла на операцию в Курской области
"Это не связано. Прошу правильно меня понять. Моральное состояние всегда зависит от того, рядом ли с тобой партнеры. Но я не сказал бы, что пауза (в передаче данных) повлияла на операцию в Курской области", - отметил президент.
В том же интервью Зеленский напомнил о телефонном разговоре между бывшим президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого Путин утверждал, что российские войска в Курской области окружили тысячи украинских солдат.
"Это была ложь", - подчеркнул Зеленский.
5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Соединенные Штаты временно приостановили поставки вооружения и передачу разведывательной информации Украине.
По его словам, такое решение было принято после встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Белого дома.
Однако 12 марта телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщил, что поставки оружия и обмен разведданными между США и Украиной были полностью восстановлены.
Согласно данным CNN, возобновление произошло после переговоров между делегациями США и Украины, состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии. Теперь, как утверждается, американское вооружение снова поставляется Украине, а обмен разведывательной информацией полностью восстановлен.
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