Полиция сможет сбивать дроны. Будет разрешено использовать и взрывчатые вещества

Поправки к Закону о полиции предусматривают, что полиция будет иметь право применять специальные средства для прекращения движения дистанционно управляемого устройства в воздухе, воде или на суше, если это создает угрозу общественной безопасности, жизни или здоровью людей, безопасности охраняемых объектов или критически важной инфраструктуры. Это будет разрешено, если устройство используется незаконно или есть подозрение в возможном совершении уголовного преступления.

Изменения также дают полиции право в определенных случаях использовать взрывчатые вещества.

Изменения в законе также позволят спецподразделениям полиции реагировать в случае возникновения подозрений в использовании беспилотника в преступных целях, ранее подчеркнули представители полиции. В настоящее время сажать или сбивать беспилотники в случае потенциальной угрозы могут только пограничники или военные.