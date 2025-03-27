В четверг, 27 марта, депутаты Сейма в окончательном чтении поддержали поправки к закону, которые предоставляют также полиции право принудительно сажать или сбивать беспилотники в случае потенциальной угрозы, сообщает агентство LETA.
Полиция сможет сбивать дроны. Будет разрешено использовать и взрывчатые вещества
Поправки к Закону о полиции предусматривают, что полиция будет иметь право применять специальные средства для прекращения движения дистанционно управляемого устройства в воздухе, воде или на суше, если это создает угрозу общественной безопасности, жизни или здоровью людей, безопасности охраняемых объектов или критически важной инфраструктуры. Это будет разрешено, если устройство используется незаконно или есть подозрение в возможном совершении уголовного преступления.
Изменения также дают полиции право в определенных случаях использовать взрывчатые вещества.
Изменения в законе также позволят спецподразделениям полиции реагировать в случае возникновения подозрений в использовании беспилотника в преступных целях, ранее подчеркнули представители полиции. В настоящее время сажать или сбивать беспилотники в случае потенциальной угрозы могут только пограничники или военные.
До сих пор у Государственной полиции была техническая возможность идентифицировать беспилотные летательные аппараты, маршрут их полета, высоту и местонахождение дистанционного пилота, однако не было законной возможности захватить, уничтожить или принудительно посадить их, даже если это представляло угрозу общественной безопасности и критически важной инфраструктуре, указали авторы законопроекта.
Как уже сообщалось, 13 января в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения, связанные с полетами беспилотников на территории аэропорта "Рига".
В полетах использовалось несколько беспилотников. По данным Агентства гражданской авиации (CAA), системы обороны не идентифицировали указанные беспилотники, поскольку у них была отключена функция, позволяющая их обнаружить.
Имеющаяся в распоряжении CAA информация указывает на то, что полеты беспилотников могли осуществляться преднамеренно с целью поставить под угрозу безопасность воздушных судов гражданской авиации или намеренно нарушить деятельность латвийского сектора гражданской авиации.
Управление гражданской авиации обратилось в Госполицию и Службу государственной безопасности по поводу инцидента с просьбой расследовать угрозу, которую представляет собой гражданская авиация, в рамках уголовного процесса.
Государственная полиция сообщила, что будет расследовать уголовное дело о незаконном пилотировании дронов на территории аэропорта "Рига".
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