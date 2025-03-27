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Украина сообщила об уничтожении 96 крылатых ракет в результате удара по аэродрому в Энгельсе (2)

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Военный аэродром в Энгельсе
Военный аэродром в Энгельсе Фото: AFP/SCANPIX

В результате атаки украинских дронов на российский военный аэродром в Энгельсе 20 марта было уничтожено 96 крылатых ракет, подсчитал генштаб армии Украины, пишет "Украинская правда".

По подсчетам украинской армии, эти ракеты предназначались для трех ракетных ударов в марте и апреле этого года.

Кроме того, в результате ударов по складу топлива были уничтожены значительные запасы авиационного топлива.

Аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ - главная база российской стратегической авиации. Там размещены бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160, а также хранились авиабомбы и крылатые ракеты. Оттуда в небо поднимаются самолеты для нанесения ракетных ударов по Украине.

По оценке британской разведки, атака Украины на российский военный аэродром в Энгельсе в ночь на 20 марта стал самым удачным ударом из всех, что Украина в этом году нанесла по России.

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