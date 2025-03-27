В результате атаки украинских дронов на российский военный аэродром в Энгельсе 20 марта было уничтожено 96 крылатых ракет, подсчитал генштаб армии Украины, пишет "Украинская правда".
По подсчетам украинской армии, эти ракеты предназначались для трех ракетных ударов в марте и апреле этого года.
Кроме того, в результате ударов по складу топлива были уничтожены значительные запасы авиационного топлива.
Аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ - главная база российской стратегической авиации. Там размещены бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160, а также хранились авиабомбы и крылатые ракеты. Оттуда в небо поднимаются самолеты для нанесения ракетных ударов по Украине.
По оценке британской разведки, атака Украины на российский военный аэродром в Энгельсе в ночь на 20 марта стал самым удачным ударом из всех, что Украина в этом году нанесла по России.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!