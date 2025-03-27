Губернатор Гагаузийского автономного региона Гагаузия (Молдова) Евгения Гуцул, задержанная за незаконное финансирование избирательной кампании, в четверг потребовала помощи российского диктатора Владимира Путина.
Большинство из 135 000 жителей Гагаузии придерживаются ориентации на Россию и выступают против сближения Молдовы с Евросоюзом (ЕС).
Власти Молдовы постоянно обвиняли Россию в попытках вмешательства во внутренние дела страны, дестабилизации политической обстановки и влиянии на выборы.
Гуцул был задержан во вторник вечером в аэропорту Кишинева по пути в Стамбул.
В письме, опубликованном в Telegram, Гуцул призвала Путина "применить весь арсенал дипломатических, политических и юридических инструментов", чтобы оказать давление на молдавские власти и добиться ее освобождения.
Гуцул подозревается в мошенничестве со средствами кампании, незаконном финансировании кампании и предоставлении ложных сведений в связи с выборами 2023 года, на которых она была избрана губернатором Гагаузии.
38-летняя политик утверждает, что обвинения ложны.
Гуцул попала под санкции Евросоюза (ЕС). После избрания, которого ей удалось добиться при поддержке беглого пророссийского олигарха Илана Шора, она неоднократно ездила в Москву на встречу с Путиным.
Шор обвиняется в вливании в страну десятков миллионов долларов для подкупа избирателей перед прошедшими в прошлом году президентскими выборами в Молдовы и референдумом о вступлении в ЕС.
В свою очередь Гуцул также предъявлены обвинения в незаконном финансировании запрещенной партии Шора.
Как сообщалось ранее, по результатам расследования, проведенного Национальным центром по борьбе с коррупцией (CNA) Молдовы, в период с 2019 по 2022 год, работая секретарем в запрещенной в Молдове пророссийской партии "Шор", Гуцул систематически ввозила в Молдову деньги, полученные от организованной преступной группы, действовавшей на территории России.
На прошлой неделе из Молдовы исчез пророссийски настроенный депутат Александр Нестеровский, ранее приговоренный к 12 годам лишения свободы по аналогичным коррупционным обвинениям. Об этом сообщает агентство Reuters.
В октябре прошлого года Совет ЕС ввел санкции в отношении пяти физических и одного юридического лица, которых Брюссель считает ответственными за дестабилизацию ситуации в Молдове.
В этот санкционный список была включена и Евгения Гуцул.
Согласно позиции Брюсселя, Гуцул несет ответственность за поощрение сепаратизма в регионе, попытки подорвать конституционный порядок, а также за действия, угрожающие суверенитету и независимости Молдовы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!