В свою очередь Гуцул также предъявлены обвинения в незаконном финансировании запрещенной партии Шора.

Как сообщалось ранее, по результатам расследования, проведенного Национальным центром по борьбе с коррупцией (CNA) Молдовы, в период с 2019 по 2022 год, работая секретарем в запрещенной в Молдове пророссийской партии "Шор", Гуцул систематически ввозила в Молдову деньги, полученные от организованной преступной группы, действовавшей на территории России.

На прошлой неделе из Молдовы исчез пророссийски настроенный депутат Александр Нестеровский, ранее приговоренный к 12 годам лишения свободы по аналогичным коррупционным обвинениям. Об этом сообщает агентство Reuters.

В октябре прошлого года Совет ЕС ввел санкции в отношении пяти физических и одного юридического лица, которых Брюссель считает ответственными за дестабилизацию ситуации в Молдове.

В этот санкционный список была включена и Евгения Гуцул.

Согласно позиции Брюсселя, Гуцул несет ответственность за поощрение сепаратизма в регионе, попытки подорвать конституционный порядок, а также за действия, угрожающие суверенитету и независимости Молдовы.

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