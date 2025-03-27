В Салдусском крае сгорело производственное предприятие Vajars

Создатель бренда MAGMUM - компания Vajars - латвийское предприятие, основанное в 2011 году в Зирни Салдусского края.

Предприятие занимается производством сгущенного молока, продукции из него, шоколадных кремов и других продуктов.

По данным Lursoft, оборот предприятия в 2023 году составил 1,003 миллиона евро.

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