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В Салдусском крае сгорело производственное предприятие Vajars

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В Салдусском крае сгорело производственное предприятие Vajars
В Салдусском крае сгорело производственное предприятие Vajars Фото: Ekrānuzņēmums no SIA "Vajars" konta sociālajā platformā "Facebook"

В результате пожара в Салдусском крае сгорело семейное производственное предприятие Vajars, свидетельствует сообщение предприятия в Facebook.

Создатель бренда MAGMUM - компания Vajars - латвийское предприятие, основанное в 2011 году в Зирни Салдусского края.

Предприятие занимается производством сгущенного молока, продукции из него, шоколадных кремов и других продуктов.

По данным Lursoft, оборот предприятия в 2023 году составил 1,003 миллиона евро.

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