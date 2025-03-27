Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Москва не откажется от контроля над оккупированными украинскими территориями, однако "де-юре" они не будут признаны частью России, пишет "Украинская правда".
Представитель Трампа: оккупированные территории Украины не будут признаны частью России
В интервью телеканалу Fox News Келлог указал, что это создает сложную ситуацию, которая требует дальнейших переговоров.
По словам Келлога, Россия фактически контролирует всю Луганскую область, однако Донецкую, Запорожскую и Херсонскую область - лишь частично. "Возникает вопрос, как эта ситуация будет выглядеть в дальнейшем? Каковы реальные территориальные выгоды?" - отметил особый представитель Трампа.
Он подчеркнул, что при любом решении конфликта важно различать контроль "де-факто" и контроль "де-юре".
"Де-факто" означает, что они физически оккупировали территорию и не собираются ее покидать. Но "де-юре" нельзя сказать, что они полностью ее аннексировали. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Это сложные дискуссии, которые еще должны быть решены", - сказал Келлог.
Он считает, что для поиска политического решения необходимо понять позиции как Украины, так и России и найти компромисс, который хотя бы частично удовлетворит обе стороны. "Но, конечно, никто из них не получит всего, чего хочет", - добавил он.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в недавнем интервью скандальному американскому телекомментатору Такеру Карлсону фактически признал нелегитимными пародии на референдумы о присоединении к России, которые Москва провела на оккупированных территориях в 2022 году. Уиткофф заявил, что Крым и так называемые четыре региона - Донбасс, Луганск и два других - являются самыми большими препятствиями на пути к прекращению начатой Россией войны.
"Они русскоязычные. Там прошли референдумы, на которых большинство населения заявило, что хочет находиться под властью России", - заявил Уиткофф, подчеркнув, что, по его мнению, "это главный вопрос в конфликте".
Еврокомиссия после интервью спецпредставителя Трампа заявила, что она непоколебимо поддерживает территориальную целостность Украины, и подчеркнула, что так называемые референдумы, проводимые Россией на оккупированной украинской территории, являются полной фальсификацией.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Уиткофф часто повторяет кремлевскую пропаганду и что подобные заявления только ослабляют давление на Россию и затрудняют достижение мира.
"Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует нарративы Кремля. Я считаю, что это не способствует нашему сближению с миром, и я считаю, что это, к сожалению, снизит американское давление на РФ. Мы можем исправить это информационное поле только своими действиями. Мы пытаемся это делать", - заявил президент Украины.
Зеленский также подчеркнул необходимость четкой и решительной поддержки Украины со стороны США. "Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. Даже если Америка сейчас выбрала тактику быть посередине, то посередине, а не ближе к Кремлю", - подчеркнул он.
Тем временем Верховная рада Украины потребовала отстранить Уиткоффа от должности после "позорных заявлений об Украине".
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