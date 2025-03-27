Представитель Трампа: оккупированные территории Украины не будут признаны частью России

В интервью телеканалу Fox News Келлог указал, что это создает сложную ситуацию, которая требует дальнейших переговоров.

По словам Келлога, Россия фактически контролирует всю Луганскую область, однако Донецкую, Запорожскую и Херсонскую область - лишь частично. "Возникает вопрос, как эта ситуация будет выглядеть в дальнейшем? Каковы реальные территориальные выгоды?" - отметил особый представитель Трампа.

Он подчеркнул, что при любом решении конфликта важно различать контроль "де-факто" и контроль "де-юре".

"Де-факто" означает, что они физически оккупировали территорию и не собираются ее покидать. Но "де-юре" нельзя сказать, что они полностью ее аннексировали. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Это сложные дискуссии, которые еще должны быть решены", - сказал Келлог.

Он считает, что для поиска политического решения необходимо понять позиции как Украины, так и России и найти компромисс, который хотя бы частично удовлетворит обе стороны. "Но, конечно, никто из них не получит всего, чего хочет", - добавил он.