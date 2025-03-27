Исчезновение военнослужащих США: к поискам подключились и военные Польши

"Польша направляет в Литву группу военнослужащих с инженерно-техническим оборудованием для помощи в поисково-спасательной операции. Мы благодарим наших союзников за солидарность, которую они проявили в трудный момент", - сообщило ведомство в социальной сети Facebook.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене обсудила эту помощь со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом.

"Наши ближайшие соседи посылают группу военнослужащих с инженерно-техническим оборудованием для помощи в поисково-спасательной операции. В самые сложные моменты союзники всегда вместе", - подчеркнула Шакалене.

Косиняк-Камыш на платформе Х написал, что "группа из нескольких десятков военнослужащих с тяжелой техникой и водолазами" по просьбе союзников срочно направляется в Литву.

Ранее сообщалось, что на полигоне Пабраде уже третий день ведутся поиски четверых американских военнослужащих, находившихся в ремонтно-эвакуационном бронеавтомобиле М88, затонувшем во вторник во время учений в болоте. Шакалене рассказала, что бронемашина весом в несколько десятков тонн погрузилась на глубину около пяти метров. Судьба находившихся в нем четырех военных неизвестна.

Должностные лица Литвы ранее отметили, что поисково-спасательная операция технически очень сложная.

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