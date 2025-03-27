Польша направляет в Литву несколько десятков военнослужащих с тяжелой техникой для участия в поисках пропавших на полигоне Пабраде четырех военнослужащих США, сообщило в четверг Минобороны Литвы.
Исчезновение военнослужащих США: к поискам подключились и военные Польши
"Польша направляет в Литву группу военнослужащих с инженерно-техническим оборудованием для помощи в поисково-спасательной операции. Мы благодарим наших союзников за солидарность, которую они проявили в трудный момент", - сообщило ведомство в социальной сети Facebook.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене обсудила эту помощь со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом.
"Наши ближайшие соседи посылают группу военнослужащих с инженерно-техническим оборудованием для помощи в поисково-спасательной операции. В самые сложные моменты союзники всегда вместе", - подчеркнула Шакалене.
Косиняк-Камыш на платформе Х написал, что "группа из нескольких десятков военнослужащих с тяжелой техникой и водолазами" по просьбе союзников срочно направляется в Литву.
Ранее сообщалось, что на полигоне Пабраде уже третий день ведутся поиски четверых американских военнослужащих, находившихся в ремонтно-эвакуационном бронеавтомобиле М88, затонувшем во вторник во время учений в болоте. Шакалене рассказала, что бронемашина весом в несколько десятков тонн погрузилась на глубину около пяти метров. Судьба находившихся в нем четырех военных неизвестна.
Должностные лица Литвы ранее отметили, что поисково-спасательная операция технически очень сложная.
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